Dansk Erhverv: - Friplejehjem kan imødekomme nye behov

- Det er positivt, at Odense nu får et nyt og fremtidssikret plejehjem, som er indrettet til udfordringer i forhold til blandt andet demens og borgere med mere komplekse behov, siger Rasmus Larsen Lindblom.

Rasmus Lindblom Larsen peger på, at når en privat leverandør som Danske Diakonhjem etablerer et nyt plejehjem, er nybyggeriet designet til at imødekomme de behov, som de kommende generationer af ældre vil have. Det gælder især demensegnethed.

Spørger man Dansk Erhverv, der er landets største erhvervsorganisation for ikke-offentlige plejehjem, kommer det til at stille nye krav til plejehjemmene. De mener derfor, at der er masser af fordele ved, at der etableres flere friplejehjem.

Den ældre del af befolkningen vil i de kommende år blive større. Tal fra Danmarks Statistik viser, at Odense Kommune i år har 8.500 borgere over 80 år, men at det frem mod 2030 stiger til mere end 13.000 borgere.

Højere krav

Der er i dag omkring 43.000 danskere på plejehjem, og ikke alene vil antallet af plejehjemsbeboere stige, de kommende beboere vil også stille større krav til, hvad deres alderdom skal indebære.

- Populært sagt, så vil 1968'erne ikke have en one-size-fits-all model, men valgmuligheder i plejen, påpeger Rasmus Larsen Lindblom.

En analyse foretaget af Dansk Erhverv fra 2018 viser, at to ud af tre kommende ældre er meget skeptiske over for, om kvaliteten af de såkaldte velfærdstilbud vil leve op til deres forventninger, og to ud af tre kommende ældre vurderer ligeledes, at kommunen ikke vil være i stand til at tilbyde den hjælp, de ønsker, når de får brug for det.

- Fremtidens ældre vil ikke bare have mere af det samme. Det er helt afgørende, at beboere og pårørende kan sammenligne de forskellige former for kvalitet og brugertilfredshed. Det løfter en sund konkurrence, og det er der brug for, mener Rasmus Larsen Lindblom.