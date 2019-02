Dansetrin i butikken: Børn spiller og danser med populært videospil

Det er vinterferie, og Bilka har endnu engang gjort butikken attraktiv for børnefamilier. Denne gang er der indbudt til spil i virtual reality, quizzer og dansekonkurrence. Alt sammen under samme tema, det verdensomspændende spilfænomen, Fortnite.

Fra man kommer ind af svingdøren til Bilka i Odense, kan man høre, at noget ikke er helt, som det plejer. Går man rundt om hjørnet, ind i selve butikken, møder man en mur af mennesker med filmende telefoner i vejret. Og inde bag denne menneskebarriere, finder vi dagens små hovedpersoner, piger og drenge side om side, i færd med at danse, quizze og spille i virtual reality. Det handler om det kendte videospil, Fortnite, og her fra klokken 12 til 16 er der fuld skrue på alt, hvad Fortnite indebærer. Mellem indgangen og de første kasselinjer danser de helt unge Fortnite-spillere med på trinene, som det verdensberømte videospil har populariseret. Og for hver ny dans skifter tonerne. Første konkurrence er ved at danse på sidste vers, og den første vinder skal kåres. Det bliver 10-årige Chaima Ferraz, der løber med sejren og nyt sengetøj som præmie. - Jeg synes, det er sjovt at danse. Jeg har danset de her danse derhjemme før, så jeg tænkte bare at prøve at være med for sjov. Det var fedt, at jeg gik hen og vandt, fortæller den smilende vinder.

Fortnite-fænomenet Hvis du selv har børn, børnebørn eller arbejder med børn i din hverdag, har du med sikkerhed hørt navnet Fortnite.Fortnite er et gratis computerspil, der siden sin lancering i 2017 har taget verden med storm. Spillet låner byggeelementerne fra spillet Minecraft og skydespilselementerne fra spillet Counter-Strike til at skabe en populær pakke.



Selvom spillet er gratis, tjener firmaet bag penge på at sælge eksklusive kostumer og danse, som spilfiguren herefter kan anvende. Disse er ofte tidsbegrænset og giver en vis prestige mellem spillerne. Alene i maj 2018 lød omsætningen, ifølge DR, på over to milliarder kroner.



Spillet har pr. dags dato over 200 millioner spillere på verdensplan.

Til de børn, der enten var blevet trætte af at danse eller kom for selve spillet, var der også sat virtual reality headsets up til et spil Fortnite. Foto: Nils Svalebøg

Bilka som familieudflugt De mange fremmødte børnefamilier glæder særligt én person i butikken, afdelingsleder for Bilka Odense, Linda Vessel. - Vi får lov til at holde nogle lidt anderledes events i butikken og give vores kunder nogle nye og spændende indtryk. Og det her er bevis for, at det ikke kun er dovne børn, der spiller, siger afdelingslederen og nikker mod de dansende børn. Ifølge hende er Fortnite-eventen i Odense indtil videre det mest besøgte på turen rundt i Danmark. Linda Vessel mener, at det at bidrage til vinterferiens familiearrangementer er lige så vigtigt for Bilka som gode tilbud.

Dansegulvet i Bilka var klokken 13.00 nok det mest befolkede dansegulv i byen i det tidsrum. Foto: Nils Svalebøg

Det samlende spilunivers Mens køen til quizskærmene og virtual reality-standerne vokser, har en enkelt mand mere travlt end børnenes fødder. Danny Røgind fra Sports Gaming er tovholder på dagens store Fortnite-begivenhed. Han og resten af Sports Gaming har før samarbejdet med Bilka i forbindelse med blandt andet FIFA-arrangementer, men der er stor forskel på, hvad FIFA og Fortnite giver de besøgende af muligheder. - Den helt afgørende faktor er, at FIFA primært henvender sig til en mindre gruppe drenge, hvor Fortnite er et helt univers, der rækker ud over spillet. Næsten Disney-agtige karakterer, diverse klenodier fra spillet og naturligvis dansene. Det er med til at tale til den brede barnealder - også på tværs af kønnene, fortæller Danny Røgind. Han mener også, at den centrale dansekonkurrence gør spillet mere appellerende. Og det kan man se denne onsdag, hvor mange piger er kommet blot for at danse. Hvor tidligere FIFA-events har samlet omkring 150 mennesker inklusiv tilskuerne, regner Sports Gaming med, at omkring 1000 deltagere til Fortnite-touren.

Mange af børnene skulle også sætte deres Fortnite-viden på spil ved den opstillede quiz-stander. Foto: Nils Svalebøg

I dagens anledning var det ikke svært at se, hvem der slæbte hvem med i Bilka onsdag eftermiddag. Foto: Nils Svalebøg