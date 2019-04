Dansekompagniet Pivot vinder HCA-pris og vender tilbage med gallaforestilling

Mette-Louise og Jesper Stryger fik mandag eftermiddag overrakt H.C. Andersens Prisen for 2018-gallaforestillingen "De 5 Papirklip". Ægteparret var beærede og overrumplede over deres første pris nogensinde og håber, at de kan overgå sig selv til august med gallaforestillingen "De 5 Verdenshjørner".

Det er halvanden måned siden, at parret fik besked på, at de var udvalgt til årets pris. Siden har de været høje af begejstring.

- Det kommer virkelig bag på os, at vi modtager denne pris. Især fordi vi ikke anede, at den eksisterede. Vi har aldrig vundet en pris og havde ingen ambitioner om at vinde noget med "De 5 Papirklip". Vi er totalt pris-jomfruer, siger Jesper Kryger og griner.

Ægteparret Mette-Louise og Jesper Stryger er åbenlyst begejstrede over, at de og deres dansekompagni Pivot vinder årets H.C. Andersens Prisen for sidste års gallaforestilling "De 5 Papirklip".

- Vi kommunikerer H.C. Andersens fortællinger på en helt ny og innovativ facon ? og dermed skaber vi et hidtil uset univers, som fortæller de gode historier i et moderne formsprog, der gør dem relevante og vedkommende for unge mennesker, siger Mette-Louise og Jesper Kryger. Foto: Nils Svalebøg

Droner og robotter på scenen

At modtage H.C. Andersens Prisen betyder også, at ambitionsniveauet for årets forestilling, "De 5 Verdenshjørner", er øget betragteligt.

- Der er ingen tvivl om, at prisen motiverer os til at lave en endnu vildere forestilling til august. Vi vil bevise, at vi var de rigtige modtagere. Det ville være så ærgerligt, hvis nogen så den kommende forestilling og undrede sig over, hvordan i himlens navn vi kunne vinde en pris. Denne pris betyder, at vi gør os endnu mere umage, siger Mette-Louise Kryger.

Parret vil godt løfte en smule på sløret for, hvad publikum kan forvente sig af "De 5 Verdenshjørner".

- Årets festival har fokus på 200-året for H.C. Andersens første rejse, der gik fra Odense til København. Så de bærende elementer i vores forestilling bliver bevægelse og transport. Vi har valgt at arbejde på at gøre årets forestilling noget mere teknologisk og benytter både droner og robotter, hvilket betyder, at publikum kan forvente noget helt andet. Alene det, at vi samarbejder med symfoniorkesteret løfter "De 5 Verdenshjørner" et helt andet sted hen, siger Jesper Kryger.

Pivot har tidligere prøvet at forene kræfterne med et symfoniorkester. Det var en del af dronningens gave til Prins Henrik, da han fyldte 80 år.

- Fornemmelsen af at have 80 mand i ryggen er ren magi. At vi får Odense Symfoniorkester med på scenen i Odeon er en markant opgradering, som passer godt sammen med vores arbejdstitel "Man vs. Machine". Vi har som nævnt med dronerne og robotterne mere fokus på maskiner og teknologi, men har også mere menneske, fordi musikken fremføres live af rigtige mennesker. Vi forsøger at skabe balance mellem menneske og maskine, siger Mette-Louise Stryger.