Danmarks første legelaboratorie åbnet i Odense: Børn skal undervises i legende læring

- Målet er at legende tilgange til læring slår mere igennem i danske skoler og daginstitutioner, efterhånden som vores lærer- og pædagogstuderende kommer derud. Jeg kan sagtens forestille mig, at det vil kalde på, at mange skoler opretter deres egne PlayLabs og laver om på deres klasseværelser, siger Jesper Zimmer Wrang, projektleder på UCL. Foto: Kim Rune

I samarbejde med Lego Fonden har seks danske professionshøjskoler startet et projekt til 57 millioner kroner, der skal fremme nysgerrighed, kreativitet og legende elementer i undervisningen af børn.

I et stuvende fuldt og hedt gangareal ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på Niels Bohrs Allé i Odense blev champagnepropperne poppet, da Danmarks første "PlayLab" - eller legelaboratorium - i denne uge blev lanceret og præsenteret. Udover stedets ansatte og forskere befandt der sig også studerende, folk fra Lego Fonden og håndværkere, der har været med til at bygge de fysiske rammer omkring det nytænkende projekt. Playlab, som aldrig er set før i Danmark, er et laboratorium til eksperimenter med legende læring for undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelserne. I løbet af de næste måneder skal resten af Playlabs'ne rulles ud på fem andre professionshøjskoler rundt i landet, og på sigt er målet, at det skal implementeres på landets skoler og daginstitutioner med den nye generation af undervisere. Et nytænkende koncept, der skal omdanne de danske klasselokaler. - Det er foreløbig den største dag, vi har haft på UCL. Det er min bøn og forventning, at playlabs bliver brugt af skoler og daginstitutioner, lød det stolt i en tale fra Jesper Zimmer Wrang, projektleder på UCL.

Legende undervisning Playlab bryder med de vante rammer for traditionel undervisning. Meningen er, at idéer og fantasi kan få frit spil.Derfor byder de fysiske rammer heller ikke på projektorer eller borde og stole, som man kender fra det fra traditionelle undervisningslokaler.



I stedet er der en scene, et mini-amfiteater, masser af forskellige materialer at få mellem hænderne - og selvfølgelig Legoklodser.



Playlab etableres som led i Projekt Playful Learning, der er et partnerskab mellem professionshøjskolerne i Danmark og Lego Fonden. Formålet med projektet er at fremme en legende tilgang til læring på lærer- og pædagoguddannelserne og dermed på sigt hos børnene i de danske daginstitutioner og skoler.



Lego Fonden understøtter projektet med 57 millioner kroner over fem år samt 25 millioner kroner til efterfølgende forskning.



Der åbnes Playlabs på alle seks danske professionshøjskoler. Professionshøjskolerne står selv for at designe og indrette Playlabs.



Der er etableret et landsdækkende sekretariat for projektet på Københavns Professionshøjskole.



Det første Playlab er nu blevet etableret i Odense.

Charlotte Worm, direktør for pædagogik og samfund ved UCL hinker her i den optegnede tabel på scenen, som også er en del af Playlab. Scenen er tavlebelagt, så man kan bruge den, som man vil. Alle møbler er specialfremstillet, og intet er overladt til tilfældigheder. Foto: Kim Rune

Forskellige tilgange Mens snesevis af mennesker gik rundt med en forfriskning i de tre rum, der udgør landets første Playlab, havde de mulighed for at skrive på vægge og postkort, hvordan de kunne tænke sig at få Playlab udfoldet. Det er nemlig ikke et færdigt produkt, og der er heller ikke en skabelon, der dikterer, hvordan det nøjagtigt skal være. Dog er det ikke tilfældigt, hvordan det i første omgang blev sat sammen. En seks mand stor gruppe - heriblandt to ph.d.-ere - har formet og designet dette Playlab ud fra en videnskabelig ekspertise. To af dem kommer fra læreruddannelsen, tre af dem kommer fra pædagoguddannelsen, og den sidste er projektleder Jesper Zimmer Wrang. - Det her ser ud, som vi seks kollegaer ville have det. Lego Fonden har haft nogle rammer, der skulle opfyldes, men det handlede om, hvordan vi ville tolke det. Så i Aarhus for eksempel kan de tænke noget andet. På den måde kan vi få mange fede bud på det, siger Jesper Zimmer Wrang og fortsætter: - Playlabs er noget, der udfordrer den konservative tilgang, man nogle gange ser på skolerne. Projektet handler om, at studerende bliver dygtigere til legende læring, men ikke leg og læring, pointerer han.

- Som rektor på UCL er jeg selvfølgelig glad og stolt over, at det starter her. Indretningen er sket på rekordtid - fra de første skitser forelå omkring 1. april til det Playlab-miljø, der nu er klar til brug, siger Erik Knudsen, rektor ved UCL. Foto: Kim Rune

Samfundets udfordringer Pointen med Playlabs er at bruge legende elementer i undervisningen. Det betyder blandt andet kropslige aktiviteter, teater-performances og produktionsprocesser, hvor børn har noget i hænderne. Det er ikke nogen fag, hvor det ikke kan bruges, og formålet er at få en legende tilgang til læring, lyder det fra UCL's rektor, Erik Knudsen, der også er formand for projektets styregruppe. - Vi anser en legende tilgang til viden og læring både i skoler, daginstitutioner og på professionsuddannelserne for vigtige i forhold til de udfordringer vi står over for som samfund. At være kreativ og legende gennem hele livet er en central del af det at være menneske og indgå i meningsfulde og nyskabende fællesskaber og en nødvendighed i en omskiftelig og global verden, siger han. Projekt Playful Learning, som det ordret kaldes, understøttes af Lego Fonden med 57 millioner kroner i fem år. Der er blevet afsat yderligere 25 millioner kroner til videre forskning på området, efter de fem år er gået. Målet med forskningen er at skabe en ny viden om, hvad leg gør ved mennesker.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole åbner Danmarks første PlayLab i projekt Playful Learning, hvor undervisere og studerende på lærer- og pædagoguddannelsen skal nyfortolke og eksperimentere med læring gennem leg. Foto: Kim Rune

Dobbelt formål Jesper Zimmer Wrang fortæller, at de første studerende snart skal i gang med at bruge Playlabs'ne. I løbet af et års tid skal det være obligatorisk læring på UCL i Odense. Han kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor meget det kommer til at fylde i de professionsstuderendes pensum. Men nok til at det skal kunne implementeres i skolebørns undervisning fremover, lyder det. - Ambitionen er, at man kan tænke Playlabs i alle læringsaktiviteter, siger Jesper Zimmer Wrang. Nu og her er ambitionen, at projektet får et dobbelt formål. Således at det ikke kun er kommende undervisere og pædagoger, der får denne viden, men at det vil tiltrække de færdiguddannede til at besøge UCL's Playlab og suge ny læring og viden til sig.

