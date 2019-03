Daniel fik 12 for speciale om Trumps bullshit

Odenseanske Daniel Quistgaard brugte efteråret på at skrive sit speciale med udgangspunkt i præsident Trumps mange faktuelt forkerte udsagn, der slet og ret karakteriseres som bullshit.

De fleste fynboer har formodentlig en holdning til den amerikanske præsident Trump, der i lidt over to år har resideret i Det Hvide Hus. Hans mange uortodokse ytringer er med garanti diskuteret på arbejdspladser, i omklædningsrum og på uddannelsesinstitutioner. Den 26-årige odenseaner Daniel Quistgaard har studeret Donald Trump lidt nøjere end gennemsnittet. Faktisk en del. Hele efteråret brugte han på at færdiggøre sit engelskstudie på Københavns Universitet med specialet: "Bullshitting His Way Through: An Investigation into the Political Communication of Donald Trump and why the Media's Coverage Is not Enough". - Faktisk var Trump til at begynde med ikke udgangspunktet for mit speciale. Det var derimod "Post Truth"-fænomenet, som handler om, hvordan man kan forme den offentlige mening med følelser frem for fakta. Mit oprindelige mål var at skrive om både Brexit og Trump, men jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at indskrænke mig. Jeg valgte Trump, fordi der findes enormt meget materiale om ham, siger Daniel Quistgaard, der er født og opvokset i Odense, men i dag bor på Nørrebro.

Trump har talt usandt flere end 9000 gange på to år The Washington Post har haft et stort hold faktatjekkere på overarbejde for at finde ud af, hvor meget bullshit præsident Trump lukker ud. Det viser sig at være helt ekstreme mængder usande informationer. På dag 777 som præsident passerede han løgn nummer 9.000.De første ni måneder som præsident kom han med 1318 falske eller faktuelt forkerte påstande. Et gennemsnit på mere end fem pr. dag. Det gennemsnit slog han med længder op til midtvejsvalget i efteråret 2018, hvor hans daglige gennemsnit nåede op på 30 misinformationer.



Det er især til vælgermøder, at Trump lader løgnene flyde. I gennemsnit kommer der mellem 35 og 45 usande påstande. Rekorden satte han i Johnson City i Tennessee 1. oktober 2018, hvor der blev fanget 84 løgne eller usandheder under et enkelt vælgermøde.



Mange af påstandene gentager han ofte. Blandt andet har han udtalt 131 gange, at han har stået bag den største skattenedsættelse i USA's historie, 116 gange har han påstået, at USA's økonomi aldrig har set bedre ud end under hans præsidentperiode (og at det er den bedste økonomi nogensinde i historien), og endelig har han 127 gange sagt, at grænsemuren til Mexico allerede var under opførelse.



Kilde: The Washington Post

Daniel Quistgaard håber, at han kan finde et job, hvor han kan medvirke til, at der kommer mere substans i den politiske debat. Foto: Simon Staun

Bullshit er et andet sprog Bullshit betyder oversat til dansk mere humbug end løgn, og præsident Trump bruger bullshit både strategisk og tilfældigt. - Jeg tror, hans brug af bullshit i høj grad hænger sammen med hans fortid som forretningsmand, hvor han har fremmet sit brand og sine forretninger på bekostning af sandheden. Det interessante er, at bullshittere ikke spiller det samme sprogspil som løgnere eller folk, der fortæller sandheden. Bullshitteren spiller et sprogspil, hvor sandheden er irrelevant, mens den er central for løgneren, som prøver at skjule den. Det er det, mit speciale har forsøgt at påvise. Trump prøver ikke at skjule sandheden, han er simpelthen komplet ligeglad med den, siger Daniel Quistgaard. Han frygter, at Trumps facon kommer til at påvirke ikke bare måden at være politiker på, men også måden, vi alle sammen kommunikerer på. - Man kan allerede se i USA, at der i forbindelse med midtvejsvalget var flere republikanske politikere, som tog Trumps måde at bullshitte på til sig. Fordi de har lært, at mange vælgere æder det råt. De sagde lige præcis, hvad der passede dem. Studier og meningsmålinger viser, at mange republikanske kernevælgere stoler blindt på, hvad Trump og eksempelvis Fox News fortæller. At de i stigende grad ikke bekymrer sig om ærlighed, hvis sandheden strider mod deres overbevisning. De kunne aldrig finde på at opsøge de medier, som undersøger og beviser, at der netop er tale om bullshit, siger Daniel Quistgaard.

Blå bog Daniel Quistgaard, 26, er født og opvokset i Odense. Han blev cand.mag. i engelsk i slutningen af januar og fik 12 for sit speciale: "Bullshitting His Way Through: An Investigation into the Political Communication of Donald Trump and why the Media's Coverage Is not Enough".



Han har gået på Vestre Skole i 0.-6. klasse og Henriette Hørlücks Skole i 7.-9. klasse. Han gik på Sct. Knuds Gymnasium fra 2009 til 2012, inden han startede på KU i 2013.

Hvis Daniel Quistgaard skulle pege på et dansk medie, han gerne ville arbejde på, er det den digitale avis Zetland. Foto: Simon Staun

Et forkert verdensbillede I specialet har han fremhævet tre eksempler, som repræsenterer klassiske og for mange kendte Trump-udtalelser, der kan kategoriseres som bullshit. Det første eksempel stammer allerede fra den dag, Trump blev indsat som præsident. Dengang konstaterede han, at menneskemængden, der var samlet for at hylde ham, strakte sig længere, end fotos viste, at den gjorde, da Obama blev indsat. - Fænomenet hedder "kognitiv dissonans" og handler om det psykiske ubehag, man føler, når to idéer konflikter med hinanden. For at afhjælpe det ubehag, forkaster man den ene. Problemet opstår, når man afviser fakta for at holde fast i sit faktuelt forkerte verdensbillede. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er Trump selv, der oplever kognitiv dissonans, men fordi vores politiske ståsted er blevet så stor en del af vores identitet, gør hans bullshit det endnu sværere for republikanere at acceptere fakta, der strider imod deres overbevisning, siger Daniel Quistgaard. Det andet eksempel stammer fra et vælgermøde i Alabama i november 2015, hvor Trump udtalte, at tusindvis af muslimer festede i New Jersey, da de to tårne væltede 11. september 2001. Den påstand er gentagne gange blevet undermineret. Det seneste eksempel er ganske nyt og knytter sig til de store mellemamerikanske migrantkaravaner, som søger mod USA. - Trump udtalte, at der var "ukendte mellemøstlige personer" iblandt. Det handler naturligvis om, at han ved, at mange straks tænker potentielle terrorister. Det skete, mens jeg var ved at færdiggøre min opgave, så jeg slettede et andet eksempel for at få dette højaktuelle med, siger Daniel Quistgaard. Trump blev direkte spurgt, om han havde beviser for, at der var "mellemøstlige personer" i karavanerne. Dertil svarede han, at der ingen beviser var, men at det ikke var usandsynligt. - Det er et klassisk eksempel på bullshit, som Trump bruger for at få debatten til at handle om indvandring, fordi det er en sag, han kan vinde stemmer på. Når medierne dækker det så intenst, som de har gjort, giver de ham nærmest en præmie for hans uærlighed, siger Daniel Quistgaard.

Præsident Donald Trump bruge ofte det meste af kroppen, når han skal have sit budskab ud. (AP Photo/John Bazemore)

Skræmmende fremtidsscenarium Når Trump bullshitter, bryder han den sandfærdighedsnorm, som er en grundpille i de fleste samfund. - I langt de fleste samfund er normen, at man fortæller sandheden. Det er upraktisk på mange planer, hvis man baserer kommunikation på løgne og bullshit, og historisk er folk blevet trætte af personer, der har brudt normen, siger Daniel Quistgaard. Han fortæller, at det typisk har haft nogle alvorlige sociale konsekvenser, som tilsyneladende ikke rammer præsident Trump. - Når det tilsyneladende ikke har haft konsekvenser for Trump, er det med til at erodere fundamentet for normen og fremme endnu mere bullshit. Det er et skræmmende fremtidsscenarium, hvis alle bare siger, hvad der falder dem ind, uden at tænke på, om det har hold i vores fælles virkelighed. Det gør det umuligt at have et funktionelt deliberativt demokrati, som blandt andet er baseret på drøftelse af politisk relevante emner både i den lovgivende forsamling og i civilsamfundet, siger Daniel Quistgaard. En af specialets centrale pointer er, at man (især de amerikanske medier) skal passe på med at dække kontroversielle, usande udtalelser som breaking news og eksempelvis nøjes med at citere direkte. - Medierne må gerne have en mere kritisk tilgang, når det er nødvendigt. Det er vigtigt ikke at behandle Trump som enhver anden politiker, når han ikke spiller efter reglerne. Så burde det betyde mindre, om man bliver anklaget for at vælge side. Det demokratiske problem med det er så, at det kan skræmme republikanere væk og derved bidrage til polariseringen, siger Daniel Quistgaard.

Donald Trump er en passioneret taler og diskussionspartner. Foto: Mark Wilson/Getty Images/AFP

Debat med substans Arbejdet med specialet har udover et imponerende 12-tal og titlen som cand.mag. i engelsk haft den konsekvens, at Daniel Quistgaard overvejer at finde et job, hvor han kan fremme den faktabaserede diskussion både i medierne og blandt befolkningen. - Jeg er overbevist om, at det er en dårlig udvikling for demokratiet, hvis valgkampe og politiske agendaer er baseret på løgne, bullshit og følelser frem for det, der foregår i virkeligheden. Derfor vil jeg gerne arbejde med at sikre, at den politiske debat fokuserer på substans frem for at være en evig kamp mellem to fløje, hvis argumenter og forslag bliver præsenteret, men ikke seriøst evalueret, så man som vælger har en chance for at forstå, hvad der er grundlaget for uenigheden, siger Daniel Quistgaard. De fleste specialer ender på en hylde på universitetsbiblioteket, hvor de samler støv. Daniel Quistgaard forsøger at få kapitler fra sit speciale afsat til bøger om Trump, men har umiddelbart ingen planer om at forsøge at få publiceret dele af det i amerikanske medier. - Mit primære mål er at bruge specialet som afsæt til at finde et job, jeg ikke helt har defineret endnu, siger Daniel Quistgaard.

Donald Trump under en af de mange pressekonferencer, hvor han går i rette med reporternes spørgsmål. Foto: REUTERS/Joshua Roberts