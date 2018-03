Daniel Hjorslev Hansen røg fra institution til institution, da han var barn. Han blev vurderet med en begavelse under middel, og han troede aldrig, han ville blive til noget. Fredag fik han en uddannelse til et 12-tal.

- Min første reaktion var: Fuck, jeg er normal. Jeg havde slet ikke regnet med det. Det gik op for mig, at nu skal jeg den rigtige vej og kæmpe for det, husker Daniel.

Men det hele ændrede sig for Daniel, da han som 16-årig flyttede hjem til sin mor, efter at have boet hos en plejefamilie i fem år. Her fik han tilknyttet en støtteperson fra Odense Kommune, som ikke kunne forstå, at Daniel skulle være ubegavet. Støttepersonen fik ham derfor vurderet igen hos en privatpsykolog i Middelfart.

Da Daniel var barn, blev han kastet fra institution til specialskole til plejefamilie, og da han var lille, blev han vurderet ubegavet. Han troede aldrig på, at han ville blive til noget, for på institutionerne og hos plejefamilien hørte han kun, at han var dum.

Det er stort for de fleste, men for Daniel betyder eksamensbeviset ekstra meget.

Daniel startede på Syddansk Erhvervsskole, hvor han læste Transport og Logistik. Han kom i lære hos slamsugerfirmaet FKSSlamson, og her har Daniel gjort det så godt, at han er blevet fastansat med start fra mandag. Fredag blev han færdiguddannet med et afsluttende 12-tal og en udmærkelse for største udvikling på uddannelsen.

Med god support fra sin mor og sin støtteperson gennemførte Daniel efterfølgende en 9. klasse. Bagefter startede han på produktionsskolen i Otterup, og moren fik ham i praktik som gartner, kok og lastbilchauffør. Her fandt han ud af, at han allerhelst ville køre lastbil.

Daniels drøm er lige nu at klø hårdt på med sit arbejde hos FKSSlamson. Om tre måneder er det meningen, at Daniel skal flytte i egen lejlighed, og så drømmer han også om at købe en lille bil.

Alt sammen ting, som han aldrig havde troet på, at han ville få, før det begyndte at gå den rigtige vej, da han var 16 år.

- Det hele startede, da jeg fik at vide, at jeg var normal. Jeg tror, at hvis jeg ikke havde fået den støtte fra min mor og kontaktperson, så havde jeg endt i et misbrug eller havnet på en institution. Jeg har aldrig troet, at jeg ville stå her i dag, siger han.

- Og når det går mig godt, tænker jeg tilbage på, hvordan jeg havde det før.

For Daniel er det nemlig en påmindelse om, at man godt kan lykkes, selv om man tidligere har troet, at man aldrig ville blive til noget.