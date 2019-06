Dagplejeleder: Vi håber på flere trilledagplejere

Hvorfor har I lavet forsøg med en trillende dagpleje?

- Ideen udspringer egentlig af flere ting. Dels ønsket om at lave en endnu mere klimavenlig dagpleje og dels en idé til at afhjælpe manglen på dagplejere i centrum. Ideen var at lade dagplejerne hente deres børn i centrum - lidt ligesom skovbørnehavebørnene bliver det. Det kunne samtidig gøre det nemmere for forældrene at vælge cyklen på arbejde, hvis man ikke skulle aflevere sit barn på vejen.

Hvad har reaktionerne været?

- De er langt overvejende ekstremt positive. De negative reaktioner handler typisk om mulige problemer ved dårligt vejr og den slags. Der vil altid være noget modstand, når man møder noget nyt. Der er blandt være en en negativ reaktion, der handler om, at vi bliver en "curling"- kommune, og hvad bliver nu det næste? Skal vi også lave mad til forældrene? Men jeg synes ikke det er en relevant snak, for som det er nu, har jeg en glad dagplejer, glade børn og glade forældre.

Er trilledagplejen godt for både børn og voksne?

- Ja, det er min vurdering. Selve afleveringsøjeblikket er forandret på den måde, at børnene er glade, når de bliver afleveret. Jeg ved ikke hvorfor, men det opleves anderledes, når barnet tager af sted, end når forældrene går fra dem. Vi kan konstatere, at de er glade. Cykelturen giver en følelse af fællesskab mellem børnene, ligesom der bliver snakket og sunget på turene. Børnene kan simpelthen godt lide at sidde i ladvognen.

Vivi Rasmussen kører 16 kilometer hver morgen og det første barn, der bliver hentet, sidder i cyklen halvanden time. Er det ikke lang tid?

- Det er også for lang tid, og det er vi blevet opmærksom på i prøveperioden. Så længe skal børnene ikke sidde i ladcyklen. Vi forestiller os, at det skal være maksimalt 40 til 45 minutter. Vi har også gjort os tanker om, at man kunne have et øget samarbejde med daginstitutioner undervejs, som dagplejen kunne besøge og låne skiftefaciliteter og så videre.

Kan det ikke være svært at holde varmen i cyklen i så lang tid, når det bliver vinter?

- Jo, der kan blive noget med det til vinter. Vi har lavet den aftale med forældregruppen, at vi kan indstille trilledagplejen, hvis det en periode er uhensigtsmæssigt. Den aftale vil vi også lave med kommende forældre. Hvis det stormer og er meget koldt, så må det vurderes om dagplejeren stadig skal cykle - også i forhold til, hvor længe de sidder i ladcyklen. Men der er jo også børn, der bliver transporteret på cykel af forældrene i al slags vejr.

Er det fleksibelt nok i forhold til, hvornår forældrene kan få hentet deres børn?

- De forældre, der her er tale om, passer det rigtig fint. Men der er mulighed for selv at aflevere sit barn tidligere eller senere, hvis man hellere vil det.

Skal der være flere trilledagplejere?

- Ja, vi håber, at vi kan skalere op, for der er flere dagplejere, der gerne vil det, og forældre, der har efterspurgt det. Indenfor kort tid får vi i Dagpleje Vest to cyklende dagplejere mere og håbet er, at der kan være en trilledagplejer i hver af vores 17 grupper indenfor et år eller to. Det forudsætter, at vi kan visitere ordentligt, og at vi kan få råd til cyklerne.

Kan man forestille sig en situation, hvor dagplejere bliver pålagt at være trilledagplejer? Eller forældre bliver pålagt at benytte sig af en?

- Det er ikke afsættet her. Målet er at gøre det attraktivt og så udbrede det ad frivillighedens vej. Det kan også være, at vi kan rekruttere dagplejere med henblik på, at de bliver trilledagplejere fremover. Vi kommer ikke til at pålægge nogen noget i den her forbindelse.