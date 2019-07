Dag 3 i Stiften Golf Cup: - Enten kan man lide golf, eller også elsker man det

Liselotte Lemvig Larsen har spillet golf i knap to år. Hun er løber og gad egentlig slet ikke golf, men efter nogle løbeskader og på opfordring fra sin mand, der har spillet golf i nogle år, gav hun golfbolden et skud.

- Jeg er bare så glad for det. Og når jeg spiller golf, tænker jeg overhovedet ikke på andet, og det er meget befriende, synes jeg.

Stiften Golf Cup er Liselotte Lemvig Larsens første rigtige turnering, udover de såkaldte kaninturneringer, der afholdes for klubbens nybegyndere. Med 32 point har hun kvalificeret sig til finalen.

- Enten kan man lide golf, eller også elsker man det. Og jeg elsker det. Sådan lyder ordene fra Lea Bolander, der udover at være elite golfspiller også er ved at uddanne sig til golfdommer.

Det var ellers ikke kærligheden til golfen, der var udgangspunktet for golftilknytningen. Hendes kæreste er elite golfspiller, og for at bruge tid med ham var hun ofte med i golfklubben, dog uden at spille. Indtil hun en dag for cirka 10 år siden prøvede og blev bidt af sporten. Til november skal hun på et kursus, der vil kvalificere hende som klubdommer, men har også ambitioner om at blive dommer i Dansk Golf Union, som vil betyde, at hun må bedømme kampe i hele Danmark.

Anders Duelund har skiftet puck'en i ishockey ud med golfbolden. Han har spillet professionel ishockey i OIK, men har spillet golf siden 2013, hvor han i sit første møde med golfen lavede en birdie i 1. hul og fik blod på tanden. Også torsdag gik det godt for ham, han er videre til finalen med 38 point.

Derudover er han digital chef i Autohuset Vestergaard, som har sat en elbil til 250.000 kroner på højkant, som man vinder, hvis man formår at lave et hole-in-one på 13. hul.

- Jeg håber, der er nogen, der vinder den, siger Anders Duelund og tilføjer, at de i autohuset valgte en grøn elbil, fordi den passer godt til golf, som er en grøn sport.

26 frivillige er en stor del af drivkraften bag Stiften Golf Cup. Det er en tradition, at der lørdag, som er hviledag, spilles en hjælperturnering. 24 ud af 26 frivillige deltager i den.

- Det er simpelthen som tak for den store indsats, fortæller golf manager i Odense Golfklub, Esben Hallundbæk Hansen.

Han spiller selv med i hjælperturneringen, der starter klokken 11 lørdag. Efter spillet er der grill og hygge, der dog ikke bliver til sent. De frivillige skal nemlig være friske, når de første finalister slår ud søndag klokken syv.