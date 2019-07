Dag 2 af Stiften Golf Cup: Ølvogn og forsvarende mester

I ølvognen står Henning Talbro på 86 år. Han er medlem af Odense Golfklub og spiller et par gange om ugen. Han er dog ikke med i turneringen, fordi han er frivillig i ølvognen, som alle spillere kommer forbi, når de er færdige enten på den store bane, Holluf Park, eller den lille, Pilebanen.

- Her får vi alt at vide, smiler han og tilføjer, at ølvognen tidligere var en brandbil.

- Det var lidt sjovere, så kunne man få slukket tørsten i brandbilen. Men den kunne ikke klare synet, så nu har vi bare en almindelig skurvogn, siger han.

Henning Talbro synes, det er hyggeligt at stå i ølvognen, og mener ikke, at folk lader sig gå på, hvis de har gået en dårlig runde. Hvis man alligevel skulle hænge lidt med mulen, er de klar med opmuntrende ord i ølvognen - og ikke mindst en forfriskning.

Forsvarende mester Lars Høll Christiansen slog ud tirsdag, og det vil søndag vise sig, om han hiver førstepladsen hjem igen i år. Tirsdag gik han i hvert fald videre til finalen med 37 point.

Humøret var højt, da skuespilleren Søren Ulrichs tirsdag formiddag slog ud. Sidste år nåede han ikke finalen.

- I år sker det, grinede han, men den profeti gik med 30 point ikke i opfyldelse.

30-årige Peter Thinggaard begyndte med at spille golf som 14-årig og har haft et on/off-forhold til sporten. Han har dog ikke været medlem af en golfklub, siden han var 22. Han er lige blevet færdiguddannet fysioterapeut fra SDU og havde som studerende tiden til at spille golf.

- Jeg spiller maksimalt runder en gang om måneden. Men cirka fire gange om ugen kommer jeg ud og træner bolde i en time eller to, siger han og tilføjer, at han godt kan lide at træne frem mod noget, eksempelvis en turnering som Stiften Golf Cup.

Træningen lønnede sig, da Peter Thinggaard med 40 point gik videre til finalen.

Maybritt Torpegaard Friis har sammen med sin 14-årige søn netop meldt sig ind i Odense Golfklub. De har begge spillet golf i fire år og spiller også sommetider sammen.

- Han vil gerne ud med sin mor, men han vil helst, hvis vi lejer en buggy. Det er sjovt at fræse rundt i sådan en, smiler hun.