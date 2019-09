Dæktyve på tur i Odense

Måske var det de samme. Målet for tyveriet og metoden var i hvert fald identisk, da ukendte gerningsmænd to gange natten til mandag stjal dæk fra parkerede biler. På Bondovej i det sydvestlige Odense klippede tyvene først et hegn op, så man kunne komme ind på et firmaområde. Her kunne de så i ro og mag stjæle alle fire dæk med fælge på en sort Audi A6 Avant. Tyveriet skete mellem 16.00 søndag og 8.00 mandag, fremgår det af anmeldelsen til politiet.

På Beldringevej i Odense N var tyve i løbet af natten også på spil. Her var det en Suzuki Ignis, der holdt parkeret ved et autoværksted, der fik stjålet alle fire dæk med fælge. Her efterlod tyven eller tyvene bilen stående på fire mælkekasser. Tyveriet var sket mellem søndag klokken 14 og mandag morgen klokken 07.30. (oms)