Dårlig økonomi lukker Byens Højskole

Efter to år er det slut med en alternativ højskole i Odense.

Den skulle være en bæredygtig og folkeoplysende forening, der skulle være et alternative til andre højskoletilbud. Men efter to år må folkene bag Byens Højskole i Kongensgade i Odense nu sande, at man aldrig blev bæredygtige i økonomisk forstand. Højskolen er lukket og alle efterårets arrangementer aflyst.

- Vi er rigtig kede af det, men vi er nødt til at lukke ned på grund af økonomien, og vi gør det, inden vi kommer til at skylde nogen penge, siger bestyrelsesformand for den nu lukkede højskole Palle Pors til TV 2 Fyn.

Ifølge formanden havde man håbet af kunnet lave arrangementer, der ved hjælp af fondsstøtte kunne have skabt en sund økonomi for højskolen, men det er aldrig lykkedes. Allerede fra start fravalgte højskolen af søge om kommunalt tilskud.

- Derfor er der ikke længere økonomi til husleje, to ansatte og timelærere, siger Palle Pors til tv-stationen.

Alle de brugere, der havde tilmeldt sig arrangementer i løbet af efteråret, får deres penge tilbage.