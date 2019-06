Dårlig idé: FDM mener, at parkeringsapp kan få alvorlige konsekvenser for parkeringsvagter

Den 24-årige iværksætter Patrick Rasmussen ser frem til at kunne teste sin nye app, der advarer om parkeringsvagter. Dennis Lange, juridisk konsulent hos FDM, mener, at appen er en dårlig idé og potentielt kan skabe et endnu mere utrygt arbejdsmiljø for parkeringsvagterne.

Hvad tænker FDM om, at en app som P-alarm testes og lanceres i Odense?

- Grundlæggende synes vi, at det er en dårlig idé, fordi appen får karakter af stikkerkultur, hvor man "jagter" parkeringsvagter, der trods alt bare er almindelige danskere, der er blevet ansat til at udføre et arbejde. At skulle indberette til hinanden, hvor "Vagt A" nu står henne, synes vi er et skråplan. Det kan føre til overvågning af enkelte vagter, der i værste fald kan betyde, at nogle personer kan blive en fysisk trussel mod disse p-vagter, fordi de er blevet kortlagt på appen. Det mener vi ikke hører nogen steder hjemme.

Patrick Rasmussen bruger fartkontrol-apps som inspiration, kan hans app ikke tjene samme funktion for parkering?

- Når vi snakker fartkontrol, har internationalt forskning vist, at synlig og skiltet kontrol hjælper mest. Der udfylder fartkontrol-apps den samme opgave som en slags elektroniske skilte. Derfor kan det være en fin idé. Men på parkeringsområdet er der i forvejen skilte, der fortæller om parkeringsforholdene. Mit umiddelbare bud er derfor, at effekten på de to områder ikke kan sammenlignes en til en. Der er heller ikke historik for, at folk har overfaldet betjente fysisk eller verbalt, mens de lavede fartkontrol, som der desværre er i forhold til parkeringsvagter.

Kunne man ikke forestille sig, at appen kunne fungere som ekstra opfordring til forbedret parkeringskultur?

- Det kan man da håbe. Det ville være dejligt, hvis det kun var den effekt, det fik. Jeg er bare bange for, at de negative aspekter er mest sandsynlige. Det kan vi måske blive klogere på, når der er blevet testet lidt mere. Men min mavefornemmelse fortæller mig, at det er de negative sider, der kommer til at dominere. Skulle det vise sig, at jeg tager fejl, og det gør folk mere opmærksom på parkeringsreglerne, er det naturligvis godt. Jeg tror bare ikke på det.