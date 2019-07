Da lynet slog ned i Allerup: Havens historie begynder i 1912

Allerup Gamle Have har gennem det 20. århundrede var en af gymnastikkens højborge på Fyn. 158 gymnastikfolk brugte 16 dage på at grave og køre jord væk til det, der i dag er friluftsbadet.

I 1912 slog et lyn ned i Allerup og satte ild til en gård. Ejeren opførte en ny gård andetsteds - den hedder i dag Allerup Skovgård - men han holdt den gamle gårdhave ved lige indtil 1929, hvor den blev givet videre til Allerup Gymnastikforening.

Haven blev brugt til stævner og opvisning, og 1933 blev haven for første gang udvidet. Allerede inden det arbejde var færdigt, besluttede idrætsforeningen sig for at lave et friluftsbad. Så i marts 1934 gik 158 mand fra de nærmeste seks gymnastikkredse i gang med at udgrave friluftsbadet. Det tog dem 16 dage med trillebøre og skovle. Derefter brugte et lejet mandskab 13 dage på at gøre arbejdet færdigt.

Søndag 8. juli var bassinnet klar til at blive indviet. Mindst 3.000 gymnaster og andre interesserede mødte op og hujede med, da svømmere sprang ud fra vippen. Herefter lavede omkring 1.000 gymnaster opvisning i haven.

I 1935 fik haven det, som i dag er et af dens varemærker - et gammelt bindingsværkshus kaldet Hytten. Huset stod i Ejby og skulle egentlig rives ned, men gymnasterne købte bygningen og genopførte den i Allerup Gamle Have. Hytten står der stadig og er netop nu under restauration.