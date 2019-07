For 25 år siden blev det sidste løb kørt på Fangel Motorbane. Men selv om naturen har taget over, er der stadig folk, der husker banens storhedstid. Og nogle der drømmer stort om området.

Et stålhegn midt i det høje græs er det eneste synlige tegn på, at det seks tønder land store område ved Fangel Kro engang husede Fangel Motorbane. En bane, der flere gange om året kunne få folk til at valfarte til området for at se motorløb med danske og internationale racerkørere. Fra 1946 til 1994 satte banen Fangel på verdenskortet - siden har græsset, træerne og buske gjort deres til at skjule fortiden.

Op ad det rustne hegn står byens snedker, Per Hansen. Han er født og opvokset i Fangel og har altid været fascineret af motorløbene.

- Det var spændende at gå derover og følge med i, hvad der foregik. Dengang fik vi lov at gå sammen med kørerne. Så kunne vi snakke med dem og høre alt muligt spændende. Jeg havde et fedt liv dengang, fortæller Per Hansen og genskaber banens storhedstid med sine armbevægelser.

Han kan let fremmane banens struktur og fortælle historier om det ene store motordrama efter det andet. For ham er banens betydning for byens historie soleklar.

- Det betød alting dengang, for så skete der noget i lille Fangel. Der var ofte så mange besøgende, der kom til byen, at der var fyldt helt op med biler. Her tjente landmændene gode penge på at leje parkeringspladser ud, klukker han og spejder ud over banen.