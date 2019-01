Det kan godt være, at det danske hold Astralis løb med millionpræmien og det meste af opmærksomheden ved den store e-sports-turnering ESL CS: Go Pro league-turnering i Odense i december.

Men hos Odense Kommune luner man sig lige nu ved tanken om, at man i forbindelse med turneringen havde fat i folk, man normalt aldrig når.

For særligt i Kina var turneringen et hit på de mange livestreaminger af kampene, der blev sendt via nettet. Ifølge en ny opgørelse kiggede 47,6 millioner med i løbet af turneringen, og af dem var de 33,3 millioner seere i Kina.

Og det var ikke bare et hurtigt klik. 8,3 millioner timers net-tv slugte de ud af de 14,3 millioner timer, der blev brugt over hele verden.

Og selv om de næppe alle ænsede, at turneringen foregik i Danmark, endsige Odense, nåede navnet alligevel ud til hele verden.

Kigger man på tallene for de gæster, der købte billet til turneringen i Odense, afslører de, at det er en dansk event. 96 procent af alle billetter blev solgt i Danmark. De sidste fire procent blev solgt verden over til gæster fra så forskellige lande som Filippinerne, Moldova, Rusland, USA, Japan og Australien.

Blandt de danske billetkøbere var blot 28 procent fra Fyn - resten blev købt af folk fra andre landsdele. Billetkøberne fordelte sig således:

Hovedstadsområdet (25 procent), øvrige Sjælland (6 procent), Odense (20 procent), øvrige Fyn (8 procent) og Jylland (41 procent).