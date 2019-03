Odense har lørdag været vært for danmarksmesterskabet i cheerleading, og det er meget andet end glimmer, pom poms, højt hår og kampråb. Det kræver nemlig hård træning, og udøverne er at sidestille med atleter og springymnaster.

- Det er lidt ærgerligt, at cheerleading bliver betragtet som glimmer og noget overfladisk, for det er meget mere end det, fortæller Silke Kristine Lak Pucill, træner på blandt andet det odenseanske Vikings Cheerleaders og med i styregruppen bag danmarksmesterskaberne i cheerleading.

DM i cheerleading fandt lørdag sted i Odense Idrætshal med 59 hold fra hele landet. Indmarchen begyndte klokken 10, og derefter skulle de 59 hold præsentere sig selv på to et halvt minut. Overskred de tiden gav det minuspoint. Der findes fire alderskategorier inden for cheerleading: Peewee-minor, peewee, junior og senior. Vikings Cheerleaders har tidligere vundet både guld og bronze i to forskellige aldersgrupper.

Ikke den enkelte deltagers præstationer, men hele holdets, for cheerleading er ikke for individualister.

På gulvet skulle hvert hold præsentere sig selv på to et halvt minut, mens seks dommere, en skyggedommer og to pointtællere nøje holdt øje med de enkeltes præstationer.

Alle kan være med

Hvis nogle tror, det mest er slanke piger og kvinder med perfekte lår, lange ben og pæn kropsbygning banker hun også dén fordom i gulvet.

- Alle uanset alder og former for kropsbygninger kan bruges. Har du store stærke lår bliver du brugt til base. Der er alle farver og former, og vi er gode til at bakke hinanden op, fortæller hun.

Med base mener hun dem, som står på gulvet og løfter andre op, og hun anvender mange amerikanske udtryk, når hun skal fortælle om sporten, hun i årevis har brændt så meget for.

- Cheerleading er en sport, hvor det gælder om at få crowden med. Man får point for sin overall presentation, om publikum er med, og om man går clean, og så bliver man bedømt på stunts, teknik og hvor synkront, holdet er som helhed, siger hun videre.

Det ér mest piger og kvinder, som er med til cheerleading, men det betyder ifølge Silke Kristine Lak Pucill ikke, at drenge og mænd ikke må være med. Flere af trænerne i DM-værtsklubben Vikings Cheerleaders og de andre deltagende hold i danmarksmesterskabet er faktisk mænd.

Mens Silke Kristine Lak Pucill fortæller om sporten kommer mange af pigerne på hendes hold hen for at få gode råd, for med sine 23 år er hun en af de erfarne og lærer gerne fra sig.

- Det bliver en livsstil, og det er det også for mig. Det gør mig meget glad, siger hun.

Først sent lørdag blev der afgjort, hvem der vandt DM i cheerleading.