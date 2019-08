DHL-stafetten er skudt i gang: - Det er nok mest direktøren, der går op i, hvad tid han får

Det var ikke noget problem for Lene Nyberg at overtale de andre ansatte til at deltage i løbet.

- Jeg blev spurgt, om jeg ville stå for arrangementet, og det ville jeg gerne, for når man starter på en ny arbejdsplads som Miljøstyrelsen, der lige er flyttet, har man virkelig brug for nogle gode rystesammenprojekter. Det er DHL-løbet, forklarer Lene Nyberg.

En af dem er 51-årige Lene Nyberg, der har lavet miljøvurderinger i styrelsen siden januar i år. Hun er én af dem i Miljøstyrelsen, der har sørget for at få hendes kollegaer med til dette års DHL-stafet.

I et stort telt på Engen ved Fruens Bøge bliver løbenumre pakket ud og sat på grå trøjer med "Miljøstyrelsen" printet ned ad siden i mørkegrønne bogstaver. Det er uniformen for Miljøstyrelsens ansatte, der deltager ved dette års DHL-stafet.

DHL-stafetten er sponseret af logistikvirksomheden DHL og blev første gang afholdt i Fælledparken i København i 1981. Løbet blev første gang afholdt i Odense i 2003.Udover Odense løbes DHL-stafetten i København, Aalborg, Aarhus og Aabenraa. I 2018 deltog 207.000 løbere i stafetten, og det gør DHL-stafetten til verdens største motionsløb. Sidste år deltog 17.000 odenseanere, mens der i år er 16.500 tilmeldte i Odense. Løbet fungerer ved, at folk - ofte ansatte i virksomheder, men alle kan være med - stiller op som et hold af fem personer, der hver løber fem kilometer med stafetten. Man kan også vælge gå de fem kilometer samlet som hold, hvor der altså ikke er tale om en stafet. I Odense finder DHL-stafetten sted 13., 14. og 15. august.

Alskens virksomheder og organisationer stiller med hold til DHL-stafetten. Det er dog ikke nødvendigt at repræsentere en organisation for at være med. Foto: Michael Bager

Spredt ud over Odense

Siden flytningen har Miljøstyrelsen skruet op for antallet af arrangementer, der afholdes for personalet, for at hjælpe det sociale liv på arbejdspladsen. For eksempel laves der yogahold for de ansatte, der arrangeres tematiske fredagsbarer og inden længe afholdes der en stor indflytterfest for styrelsen.

De ansatte kan selv byde ind med forslag.

- Lige nu kan de ansatte komme med forslag til personaleafdelingen. I min enhed er vi ved at se, om vi kan stable en byvandring på benene, så dem, der for eksempel kommer fra Sjælland, kan se, hvordan Odense er, og finde ud af, hvor de gode caféer ligger, fortæller Lene Nyberg.

Hun mener, at sociale arrangementer er vigtige for en arbejdsplads, fordi de er med til at opbygge dybere relationer mellem de ansatte:

- Vi lærer hinanden at kende på et personligt plan, så vi kan være der for hinanden, når vi er glade, og når vi er kede af det, og det, tror jeg, har stor betydning.

Lige nu er Miljøstyrelsen splittet mellem adresser på Tolderlundsvej og Enghavevej. I starten af 2020 flytter afdelingen på Enghavevej ind i nye lokaler på Tolderlundsvej, så styrelsen samles.

- Det er kanon, at vi på sigt kan blive samlet, i stedet for at vi skal sidde spredt ud over Odense. Selvfølgelig kan man sende mails til hinanden, hvis man vil noget, men det er rart, at man kan snakke ansigt til ansigt, forklarer Lene Nyberg.