DGI har et ønske om at flere skal være aktive - flere motionstilbud til folk med demens på vej

Anders Lilhav Nielsen, det er første gang i fem år, at det samlede medlemstal for DGI og DIF er steget. Hvad tænker du om det?

- Vi er selvfølgelig glade for stigningen i DGI, for vi arbejder på at gøre flere danskere aktive. Stigningen kan skyldes flere ting, men jeg tror især på, at vores fælles vision med DIF, "Bevæg dig for livet", spiller en rolle. Der arbejder vi sammen med foreningerne om at gøre dem så attraktive som muligt, så flere folk har lyst til at bruge dem.

Den største stigning på landsplan er blandt aldersgruppen over 60 år. Hvad skyldes det?

- Generelt er folk oppe i alderen meget bevidste om at fortsætte med at være aktiv. Mange er ikke fysisk nedslidte på samme måde som tidligere og har derfor større lyst til at finde en aktivitet, som passer til deres fysiske formåen. Her er foreningerne gode til at tilpasse aktiviteterne og finde på nye, der er attraktive for den ældre målgruppe.

Hvorfor er det så vigtigt, at danskerne dyrker motion i en forening?

- Motion er vigtigt, fordi fysisk aktivitet har en gavnlig fysisk effekt særligt i forhold til at forebygge livsstilssygdomme. Det er en klar motivation for mange. Foreningerne arbejder også på, at man kommer ud blandt andre, dyrker sin aktivitet sammen og får en glæde ved at lave noget i fællesskab. Det sociale er nemlig vigtigt for folks trivsel. Det er altså noget fysisk, socialt og mentalt, der spiller sammen om at øge trivslen hos de mennesker, der motionerer i en forening.

Hvad vil I hos DGI Fyn gøre for at få endnu flere fynboer til at dyrke motion?

- Det handler om, at vi får motiveret foreningerne til at tilbyde endnu mere til endnu flere. Det kan for eksempel være til grupper med særlige behov som eksempelvis folk med fysiske sygdomme, handicappede og folk med demens. Vi arbejder blandt andet på at gøre foreninger demensvenlige, så folk med begyndende demens kan blive i deres forening længere. Det er den ekstra zone, som vi kigger meget på for tiden, for at gøre så mange danskere som muligt aktive.