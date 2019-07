Cyklistforbund: - El-løbehjul giver utryghed på cykelstierne

Jens Henriksen, lokalformand for Cyklistforbundet i Odense, er ikke en stor fan af de elektriske løbehjul, der i øjeblikket vinder frem i de større danske byer, herunder Odense.

- Det er for meget. De fylder rundt omkring, og de giver utryghed på cykelstierne, siger han.

Udsigten til, at de indtil videre 250 løbehjul i byen skal suppleres af yderligere 440 fra et andet udlejningsfirma, lyder i cyklistformandens ører ikke som godt nyt.

- Jeg synes ikke, der er plads til dem på cykelstierne. Og jeg synes heller ikke, det duer, at de bare skal have lov at være over det hele. Skal de virkelig have lov at stjæle den sparsomme plads, vi har i byen? Hvis der kommer op til 1000 eller flere, som der lægges op til, kommer de jo til at fylde rigtig meget i byen, påpeger han.