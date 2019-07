Cykelrazzia i gågaden: Politiet delte massevis af bøder ud

Massevis af cyklister kan nu se frem til at få en bøde på 700 kroner i deres eboks, efter at de tirsdag sidst på eftermiddagen blev standset af politiet for at cykle i gågaden.

- Alene den første halve time tog vi 12-14 cyklister, fortæller en af de to betjente, som ved 17.30-tiden stod på hjørnet af Asylgade og Vestergade, og standsede cyklisterne.

Faktisk må man godt cykle i gågaden i Odense, men først efter klokken 21, og mens betjentene standsede dem, der ikke vidste det eller alligevel valgte at tage chancen, kom mange børnefamilier gående, fordi forretningerne holdt åbent frem til ved 18-tiden.

- Nu har der været så meget fokus på elløbehjul, at vi har valgt at stå i gågaden, men dem har vi så ikke haft overhovedet. Til gengæld har vi haft mange cyklister, fortæller den samme betjent.

En hollænder blev standset og vidste ikke, han ikke måtte cykle i gågaden, men ellers var de fleste klar over det.

- Alle ved godt, hvorfor vi standser dem, lyder det fra betjenten.

Efter en times tid på hjørnet kørte de to betjente hen bag rådhuset, hvor man også skal trække sin cykel. Det var der mange, som ikke gjorde, og de kan se frem til bøden på 700 kroner.

En af dem, der brokkede sig over den, var en yngre mand kendt under navnet Jimmer. Med to krykker hen over cykelstyret cyklede han der, hvor han ikke måtte.

- Det er fint, at politiet tjekker det, men jeg synes alligevel, det er uretfærdigt for mig, når jeg ikke kan gå ordentlig og har krykker med, forklarede en vred Jimmer.

Han har en fibersprængning og revet det meste af en sene over i hofteledet, og efter at have fået bøden fik han hjælp af den ene af betjentene med at få løftet sin cykel hen til nærmeste cykelsti. Uden ekstra betaling.

Politiet var i weekenden også til stede i gågaden for at standse cyklister.