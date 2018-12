Cykelrazzia i centrum: 31 kørte over for rødt på én time

Cyklisterne har ofte et ry for at opføre sig som trafikkens anarkister, og mandag morgen blev det ry bestemt ikke modbevist.

Midt i morgenmyldretiden sendte Fyns Politi folk på gaden for at tjekke, hvordan det står til med cyklisternes respekt for det røde lys, og resultatet var ikke just opmuntrende.

På én time blev 31 cyklister taget for at køre over for rødt ved det store kryds Østre Stationsvej/Thomas B. Thriges Gade. Desuden blev én snuppet for at tale i mobiltelefon.

- Det er jo alt for mange. Det er voldsomt, og det virker, som om mange tilsyneladende ikke mener, lysreguleringen gælder for cyklister, siger politikommissær Preben Ingemansen, der er leder af operativ færdselssektion ved Fyns Politi.

Han varsler, at politiet kommer igen på netop det sted.

- Det er vi jo vi nødt til. Dagens aktion viser, der er er behov for, vi kommer igen. Så det vil vi gøre snart, siger han.