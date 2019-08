Odense: Der vil fredag aften være forpustede mennesker på cykler nær Odense Havn. De deltager i cykelløbet Criterium Gammelsø, som arrangeres af Storms Cycling Club, der har hjemme i Storms Pakhus.

Cykelløbet er, med arrangørens ord, et "urbant cykelløb", som foregår på en lukket rute ved Odense Havn. Og andre med ærinde i området bør lægge mærke til ordet lukket, for mens rytterne briefes, varmer op og senere kører rundt i jagten på hæder og en præmie, er Gammelsø spærret for biltrafik på strækningen mellem Toldbodgade og Gammelsø nr. 6.

Spærringen gælder fra klokken 18 til 22, oplyser Odense Kommune. Bilister må i stedet køre ad Toldbodgade og Næsbyvej.