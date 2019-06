Cykelkoncert på Long John: 10 John Mogensen-koncerter på samme dag

- Tommy er klart i førertrøjen i forhold til kondition. En anden grund til at tage revanche er, at vi ikke slet ikke nåede at komme i form sidste gang. Og så er Odense en cykelby, hvilket er oplagt at bruge kreativt, siger Martin Thomsen.

- Jeg vil tro, at der over hele dagen var cirka 80, som fulgte med os rundt på cykel. Mange var nysgerrige, fordi man ikke har set den form for omrejsende koncert. Vi krydser fingre for bedre vejr og forventer, at der dukker endnu flere op denne gang, siger trommeslager Martin Thomsen.

Det er anden gang, at John Mogensen Jam laver en cykel-turné, og de fire medlemmer håber, at endnu flere har lyst til at følge med rundt i byen end første gang, hvor dårligt vejr ikke sikrede optimale forhold.

Kan man komme i god form med John Mogensens sange? Ja, det kan man, hvis man som John Mogensen Jam cykler rundt i hele byen for at give 10 koncerter på én og samme dag.

Minikoncerter på 30 minutter

Det kræver en del planlægning at få logistikken til at gå op. Men det sværeste er at få trommesættet sat fast på en Long John-ladcykel, så det bliver stående hele turen.

- Jeg har et lille trommesæt, som egner sig fint til at blive spændt fast på en cykel. Hele idéen er jo, at vi beholder vores instrumenter på cyklerne og spiller på selve cyklerne, hvis det er muligt. Det er dog lidt en øvelse at styre en Long John, og det bliver ikke nemmere med et trommesæt på. Men jeg har erfaring fra forrige gang, så jeg ved lidt om, hvordan instrumenterne spændes fast nemmest, siger Martin Thomsen. Bandet holder dog stille, mens de spiller. Hver optræden bliver på cirka 30 minutter, så de fire medlemmer ikke skal spurte mellem de forskellige mål på ruten og blive alt for stakåndede.

- Ruten er lagt, så vi kommer rundt i hele Odense uden at skulle cykle alt for langt mellem de enkelte stop. Hvis man kører med på hele turen, kan man godt forvente at høre "Så længe jeg lever" mindst et par gange, siger Martin Thomsen.