Computere og tasker er væk: Stribe af indbrud i biler ved Rosengårdcentret

Odense: Mindst syv biler er i denne uge blevet udsat for indbrud på parkeringspladserne ved Rosengårdcentret. Fra bilerne er der blandt andet stjålet bærbare computere, værdifulde tasker, skoletasker med bøger og høretelefoner.

Tyverierne er sket ved højlys dag, og tyven eller tyvene har anvendt flere metoder til at komme ind i bilerne; der er enten knust en rude i en af dørene eller låsen i en dør er blevet brudt op. I et tilfælde var der hverken knust ruder eller tegn på, at en dør var brudt op, og bilen var låst, da ejeren kom tilbage til den.

Alligevel var en tyv onsdag mellem klokken 12 og 16 kommet ind i bilen, en sort Toyota Aygo, og havde taget en lyserød Calvin Klein håndtaske og en sort rygsæk. Begge tasker indeholdt en MacBook.

Josephine Mogensen fortæller til Fyens.dk, at hun torsdag var udsat for et lignende tyveri. Sammen med fem veninder var hun taget i Rosengårdcentret ved halvfiretiden om eftermiddagen. Efter at have parkeret bilen ved centrets grønne indgang lagde de jakker hen over deres tasker i bagagerummet, som var udstyret med tonede ruder og dertil et særligt solsejl, fordi det også rummede et hundebur.

Men da de seks unge kvinder ved 19-tiden kom tilbage til bilen, fandt de den forreste siderude ved førersædet knust. Og det var nok for en eller flere tyve til at komme ind.