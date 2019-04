Colombiansk latin-stjerne tilføjet på Tinderbox

- J Balvin er uden tvivl den største latin-stjerne i verden lige nu, og tidligere på året blev han afsløret som hovednavn til den hæderkronede amerikanske festival Lollapalooza. Fredag 28. juni er det dog et dansk publikum, der kan opleve den farvestrålende superstjerne sætte gang i Tinderbox til sin første danske koncert, siger talsmand for Tinderbox John Fogde.

Dermed havde de amerikanske pop- og rapstjerner opdaget J Balvin og herefter fulgte tracks med Justin Bieber, Pharrell, Pitbull, Future, Stefflon Don, David Guetta og ikke mindst Beyoncé, der medvirkede på et remix af "Mi Gente". De to versioner af megahittet har flere end 1,1 milliard afspilninger på Spotify, mens "I Like It (feat. Cardi B and Bad Bunny") ligger over 700 millioner.

J Balvin endte samlet som den fjerde mest streamede artist i 2018 - blandt andet foran Ed Sheeran - og den store succes skyldes ikke mindst singlen "Mi Gente". Sangen har ligget nummer et i stort set alle spansktalende lande i verden og været et crossover-hit i USA og Europa inklusive Danmark.

Argentinsk komet

Sangen "Mi Gente" får sammen med "Despacito" æren for at have sat gang i en helt enorm interesse for latin-musik, der de senere år har gjort navne som Ozuna, Romeo Santos og Bad Bunny til stjerner. Seneste navn på listen er den argentinske rapper Khea, der har haft virale hits med "Loca" og "Vete".

Den 19-årige rapper blander hiphop og reggaeton, hvilket blandt andet kan ses på nogle vanvittige streamingtal på de forskellige versioner af "Loca". Blandt andet 750 millioner på YouTube.

- Den unge latin-komet er fortsat et stort set ubeskrevet blad i live-sammenhæng, men til sommer tager han for første gang turen til Europa, hvilket betyder, at Khea kan opleves torsdag 27. juni på Tinderbox, siger John Fogde.

Sidste navn til Tinderbox i denne omgang er danske Gilli, der tredje mest streamede artist i Danmark i 2018.

De tre nye navne betyder, at der er offentliggjort 62 navne. I maj måned forventer festivalen at kunne byde på spilleplanen og den officielle app, og inden længe vil der komme nyt om Tinderbox Comedy samt artister til Groovebox.

- De mange offentliggørelser har haft den ventede effekt, og vi er på vej mod en udsolgt festival, siger John Fogde.

Tinderbox 2019 afvikles i Tusindårsskoven i Odense 27. til 29. juni.