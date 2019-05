Nu har også den anden store boligorganisation i Vollsmose, Civica, besluttet at sige ja til "Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose". Det er den store forandring af området, der blandt andet indebærer, at 1000 lejligheder skal rives ned - af dem er mere end tre fjerdedele Civica-lejligheder.

De fleste ligger i Bøgeparken og Egeparken.

Men efter det, som direktør Jens Pilholm kalder en "god og livlig debat", besluttede et flertal på 193 at stemme for udviklingsplanen. 62 stemte imod.

- Det resultat er vi tilfredse med. Vi vidste godt, at der ville komme en del diskussion om sagen, siger Jens Pilholm.

Sidste torsdag stemte et overvældende flertal i FAB's repræsentantskab også ja, så nu mangler kun Odense Byråd at godkende "Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose". Det forventes flertallet af politikerne at gøre onsdag, trods modstand fra Alternativet og Enhedslisten. Herfra sendes planen til Christiansborg ved udgangen af maj.

Ministeriet skal behandle planen henover sommeren, og hvis alt går som planlagt, kommer afgørelsen til august. Derefter går en ny fase i gang - realiseringen af den store "Udviklingsplan Fremtidens Vollsmose". Det er - som vi tidligere har fortalt - en gigantisk renoverings- og ombygningsplan af 1000 boliger i Vollsmose.

Denne del af processen kommer til at køre efter de normale beboerdemokratiske processer. Det betyder, at forslag sendes ud til beboerne, som så kan være med til at påvirke, hvordan renoveringen kommer til at foregå.