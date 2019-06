Cityforeningen om udeservering: Nye regler er en fair løsning på anarkiet

Udeservering i Odenses gader har indtil nu fungeret ud fra et først-til-mølle princip, men med nye regler på området bliver der sat orden på bymidtens vilde vesten. En ændring, som direktøren for Odense Cityforening byder velkommen.

Udeserveringen i Odense fylder for meget. Derfor har Odense Kommune lavet nye standardvilkår sammen med blandt andre Odense Cityforening, der skal indskrænke områderne med udeservering. Ud over at skabe bedre fremkommelighed i bymidten skal de nye regler sørge for en fair fordeling af pladsen mellem restauratører. - Vi skal finde en balance i det, så alle kan være her på en god måde. Det synes jeg egentlig, man har fundet her, siger direktøren for Odense Cityforening, Peter Bøgholm, om de nye vilkår. Ifølge ham er pladsen indtil nu blevet tildelt på et først-til-mølle princip, hvilket nogle steder har gjort det svært for nye erhverv at få fodfæste i gadebilledet. Derfor var det et ønske fra byens restauratører, at nytilkomne erhverv får ret til pladsen foran deres matrikel, selvom erhvervet på den anden side af gaden allerede har sat udeservering op der. - Der har hersket en smule anarki på området. Pladsen til udeservering gik til dem, der først fik øje på fliserne. Der var et behov for at kigge på det, fordi det er givtigt for byen, at man har udeservering. Det giver et godt byliv, forklarer Peter Bøgholm.

Kommer an på de enkelte Hvem der så kommer til at skulle indskrænke sig, kan Peter Bøgholm ikke sige noget om endnu. - Det kommer an på de enkelte. Hvis man går rundt i byen, ser man steder, der fylder lige lovlig meget i gadebilledet, så det kan blive et problem for blandt andet brandbiler at komme igennem. Det er de steder, der kommer til at skulle indskrænke sig, forklarer Peter Bøgholm. Ved en rundspørge kan Fyens Stiftstidende konstatere, at mange af stederne, der ligger på Vestergade/Mageløs og Ove Sprogøes Plads endnu ikke er klar over, at der er kommet nye regler på området. Andre, såsom Café Kræz og Halifax, har allerede indrettet deres udeservering, så de stemmer overens med de nye vilkår. Derfor er det svært at sige noget konkret om, hvordan gadebilledet kommer til at ændre sig.

Fleksible regler Inden de nye regler trådte i kraft 5. marts i år, var udeservering dikteret af et regulativ fra 1997. Dengang var Odense dog i en anden situation end nu. - Spoler vi tiden tilbage, så jublede man, hver gang nogen satte et bord og to stole ud, for det var nyt, at man gjorde det. Nu er det blevet en vigtig salgsplatform for restaurationer og caféer, som der hele tiden kommer flere af, siger Peter Bøgholm. Netop fordi udeservering er så vigtig for mange restauratører, glæder det Peter Bøgholm, at de nye regler tager hensyn til nye erhverv, uden at blive en spændetrøje for de etablerede erhverv. - Regler er jo gode at have, særligt når der er fleksibilitet og elastik i dem, som der er her, understreger Peter Bøgholm.