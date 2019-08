Når Dynamo Cirkus Festival i weekenden finder sted for tredje gang, sker det med bidrag fra Statens Kunstfond og Odense Kommune. Planen er, at festivalen i de kommende år skal vokse og inden for fem år blive et internationalt vindue til nycirkus.

Større, bredere og dybere. Hvis publikum ved årets Dynamo Cirkus Festival oplever arrangementet sådan, er det ikke uden grund. Og flere scener og et tættere program med flere nyheder sætter også kursen for festivalens ambitioner for de kommende år. De to artister og kunstneriske ledere bag foretagendet - Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen - vil gerne løfte festivalens volumen, så den i løbet af de kommende år ikke alene henvender sig til et større og bredere publikum, men også tiltrækker cirkusfolk fra hele verden. - I forhold til femårs planen for festivalen er vores visioner, at den skal være vores største vindue ud mod verden, og at den skal være med til at gøre Odense til et sprudlende og internationalt anerkendt produktionsmiljø for nycirkus. Et miljø, der tiltrækker professionelle artister og kunstnere fra hele landet og verden, siger Gry Lambertsen. - Om fem år regner vi med - udover forestillingerne i Dynamos lokaler - at vi også også har et stort cirkustelt på Byens Ø, der kan præsentere endnu større, internationale anerkendte forestillinger. Vi vil gerne udvide programmet, så festivalen kommer til at vare 14 dage, som skal bruges som optakt til festivalen, med flere branchedage, der byder på workshops og talks for artister, producenter og kunstnere. Men vi vil også gerne kunne tilbyde flere forestillinger, aktiviteter i byrummet i Odense og i andre byer på Fyn.

Om fem år regner vi med - udover forestillingerne i Dynamos lokaler - at vi også også har et stort cirkustelt på Byens Ø, der kan præsentere endnu større, internationale anerkendte forestillinger. [i]Gry Lambertsen, halvdelen af duoen bag Dynamo Cirkus og festival på Byens Ø[/i]

De forskellige performances er meget forskellige. Foto: Stefano Scheda

Nærheden er vigtig Når Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen tror på, at cirkusfestivalen er interessant for artister i hele verden, skyldes det, at det er lykkes at etablere en nærhed, som giver publikum ny indsigt i artisternes liv. - Jeg mener, det er vores force, at festivalen er intim og anderledes og har nerve og kant, at den er kunstnerisk og fyldt med underfundige ideer, kunstværker og byggerier lavet at husets stab og frivillige. Men samtidig håber vi at kunne vokse til at få status som Nordeuropas største og mest progressive festival for genren nycirkus. Vi vil være en showcase for nordisk cirkus, der tiltrækker internationale festivalarrangører og bookere, siger Gry Lambertsen. Hun understreger, at det er vigtigt for Dynamo Workspace at bevare den ånd og stemning, som stedet er kendt for allerede nu, og som betyder, at der er god opbakning fra frivillige fra hele verden - kræfter som det er nødvendige at have for at kunne lave en festival. I år er antallet af frivillige oppe på 30. Til gengæld får de lov at lave det, de vil, ligesom de kan få indflydelse på cirkussets fysiske opbygning, forklarer Rune Vadstrøm Andersen: - Vi arbejder ikke ud fra sloganet "do it yourself", men "do it together", når vi bygger cirkusuniverset op. Det bruger vi flere uger på inden festivalen, for vi har fundet ud af, at festivalen ikke skal bestå af små isolerede narrative fortællinger. Festivalen skal være et sammenhængende univers, som man enten kan vælge det hele af eller bare se en del af.

Når der er cirkusfestival, smitter det af på omgivelserne. Flere af de udenlandske deltagere flytter midlertidigt ind på Byens Ø. Foto: Cosmin Cirstea

Helhedsforestilling Rune Vadstrøm Andersen understreger, at det hos Dynamo er meningen, at man i baren efter forestillingen skal kunne møde akrobaten, som lige er kravlet ned fra sit reb under oppe loftet. På den måde er der både en helhedsoplevelse og noget publikumsuddannende ved cirkusfestivalen. - Festivalen er anti-X Factor-agtig, Her får du bevis for, at det koster meget mere end en coach og et ophold i en syngecamp i nogle få uger for at blive god. Det kræver hårdt arbejde, men er man villig til at kaste den tid, der skal til, ind i det, kan de fleste også være med, siger Rune Vadstrøm Andersen. Økonomisk kan de fleste også være med, for Dynamo tilstræber priser, som henvender sig til både studerende og pensionister og dem imellem. - Vi har en erklæret mission om at ville bygge bro mellem det folkelige og det elitære. Og i øvrigt finder åbningsforestillingen sted uden for, så den er gratis, siger Rune Vadstrøm.

Når der er cirkusfestival, smitter det af på omgivelserne. Flere af de udenlandske deltagere flytter midlertidigt ind på Byens Ø. Foto: Cosmin Cirstea

Fulde huse At ambitionerne om at blive store kan blive virkelige, er der en pejling af i årets forsalg af billetter, for det går bedre end de to foregående år. Og skulle det stagnere, tager Gry Lambertsen og Rune Vadstrøm Andersen det i stiv arm. - Der er intet usædvanligt i, at billetsalget er lidt trægt forud for festivalen. Vi sælger de fleste af vores billetter i døren, og det lykkes os som regel altid at stå med fulde huse til vores arrangementer, siger Gry Lambertsen. Der er plads til 230 publikummere ved scenerne indenfor, hvor blandt andet lørdag aftens kabaret finder sted. Udenfor, hvor åbningsforestillingen finder sted, er der plads til 300.

De forskellige performances er meget forskellige. Foto: Mats Bäcker.

De forskellige performances er meget forskellige. Foto: Soon Company Pressefoto