Cirkus i børnehøjde: Skolebørn lærer cirkuskunstner på Byens Ø

300 børn fik torsdag chancen for at lege cirkusartister. På trods af klovnemalingen, der var ingen sure miner at spore. Foto: Victor Juul Grønbæk

Kulturregion Fyn og Dynamo Workspace på Byens Ø er gået sammen om at lave et lærerigt, aktivt folkeskoleprojekt, der skal bygge bro mellem folkeskoler og kulturlivet på Fyn. Alt sammen gennem børnenes glade, nysgerrige tilgang.

På en sommerlig torsdag, hvor temperaturen er høj, og folk spændt har fulgt med i valgresultaterne, har dagens fokus været noget helt andet for en gruppe af samfundets yngste borgere. De er samlet til en cirkusworkshop hos Dynamo Workspace på Byens Ø, kaldt King Kong Dynamo. Her udlever de 300 skoleelever akrobatdrømme fra trapezer, overvinder tyngdekraften med linedans og bygger menneskepyramider, der kan gøre selv egypterne misundelige. Over fire dage bliver 1200 børn introduceret for nycirkus, hvor klassisk cirkus blandes med teater og dans. Det er i disse rammer, at eleverne lærer at samarbejde gennem kreative lege og fri fantasi. Mens nogle af børnene hænger med hovedet nedad, viser andre deres vildeste "moves" på dansegulvet.

Der var meget energi at spore på dansegulvet, hvor instruktorerne hjalp eleverne med at få pulsen op. Foto: Victor Juul Grønbæk

Børn lærer at have det sjovt Arrangementet er en del af en samlet forskningsindsats fra Kulturregion Fyn kaldet Kulturens Laboratorium, der skal forsøge at øge samarbejdet mellem Fyns folkeskoler og kultur- og kunstinstitutionerne. Blandt de mange børnegrin og voksne instruktioner finder vi Gry Lambertsen, kunstnerisk leder ved Dynamo Workspace: - Vi tilbyder, at børnene møder virkelige cirkusartister med virkelige redskaber - det højner børnenes oplevelse. Vigtigst af alt viser vi børnene, at det ikke handler om intern konkurrence, men om at lære at have det sjovt på tværs af klasser og skoler, siger hun. På tredjedagen for arrangementet kan Gry Lambertsen allerede nu se, hvor meget både holdet bag arrangementet og børnene har lært. Selvom hun ikke har fået direkte feedback fra samtlige børn, føler hun, at de mange glade ansigter, hun har set, fortæller hele historien. Som hun siger: - Det har været fedt at have børnene på besøg. De sluger det hele råt. Jeg er virkelig glad for den måde, de tager imod vores workshops og bliver inspireret.

Bare fordi man er voksen, har man stadig lov til at være barnlig. Foto: Victor Juul Grønbæk

Børn indvies i kunst og kultur King Kong Dynamo er blot et enkelt arrangement i Kulturens Laboratorium. Hos Kulturregion Fyn ser man det fire dage lange arrangement som mere end bare en sjov introduktion til et anderledes kulturtilbud. Projektleder og kulturkonsulent Cecilia de Jong mener, at arrangementer som det på Byens Ø er med til at lære børnene at holde af kunst og kultur fra en tidlig alder: - Vi kan se gennem vores forskningsprojekt, at når mange børn møder kunstnere og kultur, dér hvor den laves og lever, åbner det mange døre for dem. Det kan være med til at inspirere de elever, der har svært ved de normale læringsformer. Personificeret kunst gør dermed også den del af kulturen lettere at forstå, mener hun. Et af hendes andre argumenter er, at mange børn også er fremmede over for kultur, så flere arrangementer som Dynamo King Kong kan nedbryde den barriere og forhåbentlig lade børnene blive inspirationskilder for lige så kulturfremmede forældre derhjemme.

Det giver noget helt særligt sådan at kunne svæve over jorden, ballancerende på en tynd line. Det var en af de aktiviteter, som 300 børn prøvede, da de for en dag fik chancen for at lege cirkusartister hos Dynamo King Kong på Byens Ø. Foto: Victor Juul Grønbæk

De mange børn fik lov til at prøve kræfter med virkelige cirkusredskaber heriblandt trapezer. Foto: Victor Juul Grønbæk

