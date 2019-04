Cigaretskod sandsynligvis skyld i storbrand hos Munk House: Da det først har fået fat, er det gået stærkt

- Vi har efterforsket i går (onsdag, red.). Ved hjælp af vidneafhøringer har vi ret præcist kunne fastlægge arnested og mulig brandårsag. Det ville ikke givet noget ekstra med at foretage undersøgelser på stedet. Det er så medtaget derude, at vi ikke kommer det nærmere, siger han og oplyser også, at der ikke vil blive rejst nogle tiltaler.

- På baggrund af vidneforklaringer, hvor der er berettet om en ulmende lugt, er vi sikre på, at noget - måske et cigaretskod - er faldet ned mellem sprækkerne og har antændt noget af det tørre løvfald. Så har det ulmet og fået fat i trædækket. Da det først har fået fat, er det gået stærkt, siger Claus Andkjær Rosenberg.

Terrassedækket er lavet af træ, har sprækker og er bygget ovenpå tagpap. Det skaber et lille rum mellem de to lag, hvor der kan lægge sig blade og tørre ud, som et cigaretskod vil kunne antænde.

Flere timers slukning

Beredskab Fyn modtog anmeldelsen om branden tirsdag omkring klokken 11.30. Det tog flere timer at få branden under kontrol og slukket. Klokken 16.49 meldte politiet ud på Twitter, at den var under kontrol, og klokken 21.17 var slukningsarbejdet stadig i gang. Et arbejde, der blev hjulpet på vej af Beredskabsstyrelsen Sydjylland, der assisterede med 16 mand, autosprøjte, redningskran, tankvogn, slangegruppe og ladvogn.

Ejendommen er ejet af Munk ApS og huser omkring 20 virksomheder, der har lejet sig ind. For ejeren Helge Munk var det en ærgerlig begivenhed, men han var glad for, at alle personer kom ud i godt behold, udtalte han til Fyens Stiftstidende tirsdag.

I forbindelse med branden blev en person dog kørt til observation på OUH for røgforgiftning.

Flere af de logerende i iværksætterhuset er siden branden blevet tilbudt andre steder at bo.