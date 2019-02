Ciao: Ikonisk restaurant lukker

"Det er med blandede følelser, at jeg skriver dette, men den rigtige beslutning er taget. Restauranten er blevet solgt til udlejer, så jeg er nu klar til at lukke Capri i Dronningensgade med et smil.

Capri åbnede i sommeren 1979, og vi har været i gang i snart 40 fantastiske år! Der har været utrolig mange, som har været med til at holde gang i Capri, og jeg havde aldrig klaret det uden jeres hjælp.

Tak til gæster, samarbejdspartnere, ansatte, venner og familie for evig støtte og opbakning.

Vi gjorde det - den ældste italienske restaurant i Odense med samme ejer

Jeg tager mange dejlige minder med herfra og ikke mindst fantastiske venskaber.

Vi holder åbent på Capri, som vi plejer indtil lørdag d. 23 februar, hvor vi skåler af for en sidste gang i Dronningensgade 2B.

Et nyt kapitel starter, og jeg vil stadig forsætte med at levere mad til større arrangementer.

Jeg kan kontaktes på 21646026 og på capri@capri500.dk - hjemmesiden bliver snarest opdateret.

I skal være velkomne de næste uger, og jeg vil glæde mig til at få mere tid til min familie, venner og biler

Arriverderci, på gensyn og endnu engang tak"

Ristorante Capri åbnede første gang 9. juli 1979.