PAARUP: En mangeårig juletradition i Paarup Kirke er den engelske julegudstjeneste "A Ceremony of Carols and Lessons". I år finder den sted onsdag klokken 19.30, og igen kan man opleve en fyldt kirke synge med på de festlige carols. Medvirkende er kirkens kor, organist Preben Berg, sognepræst Lasse Rødsgaard Lauesen samt læsere med baggrund i et engelsktalende land. Efter gudstjenesten er man velkommen i Graverhuset til en forfriskning, engelsk julekage samt engelske julesange. /RAS