Christian samler på superhelte: - Jeg har været nødt til at trappe det lidt ned

Der er den grønne Hulk, Spiderman, Captain America, Deadpool, Star Wars-udstyr en masse og alverdens andre superhelte og karakterer fra fiktionens verden.

Mange vil sikkert kalde det legetøj, men der bliver ikke leget med de farverige figurer og udstyr som skjold og pistoler, som 33-årige Christian Saenjaina Hansen har placeret under spotlys i glasmontre i sin lejlighed i Odense.

Det bliver heller ikke mulighed for at lege med figurerne, når Brandts lørdag eftermiddag danner ramme om en såkaldt Sci-fi Collectors Day. Til gengæld vil de fremmødte selv kunne se en del af Christian Saenjaina Hansens og mange andres samlinger og høre oplæg fra blandt andre Troldspejlets Jakob Stegelmann, komiker Jonas Schmidt og Niels Frederiksen fra designholdet bag Lego Star Wars-serien.

- For mig handler det meget om fordybelsen i universet. Det er en måde at nyde universet på og trække en lille del af det ind i ens egen verden. Og så er det selvfølgelig ikke så meget anderledes end andre samlere. Jeg tror, at de fleste af os har et samlergen, siger Christian Saenjaina Hansen.

Det er første gang, at Christian skal pakke så mange af sine figurer sammen og udstille dem i den fysiske verden. Det er dog langt fra første gang, at han viser sin samling frem.

Han har således sin egen kanal på Youtube under navnet DarthChrisDK, hvor flere af hans videoer er blevet set mere end 100.000 gange.

- Det er typisk nogle af de ting, som folk kan genkende, som får flest visninger. Det kan for eksempel være Thors hammer, siger Christian, som først for alvor begyndte sin samling for omkring otte år siden.

- Sidenhen har det udviklet sig stille og roligt. Heldigvis gik jeg meget op i foto, før jeg begyndte at samle, så jeg ikke også skulle bruge penge på fotoudstyr.