Chief 1 fra Rockers By Choice: 90'ernes musik var en stor suppegryde og rodebutik

Flere tusinde glade mennesker var lørdag til Vi Elsker 90'erne-festival i Kongens Have i Odense. Mange af gæsterne blev først født i 90'erne, men det forhindrede dem ikke i at feste. Her giver Chief 1 sit bud på, hvorfor musik fra det årti er noget særligt.

Netop de mange genrer rodet sammen kunne man lørdagen igennem fra middag frem til midnat høre i Odense med navne som Cappella, Right Said Fred (dem med I'm too sexy, hvis nogle læsere husker den), Londonbeat (I've Been Thinking About You), Eiffel 65 og N-Trance. Blot for at nævne en lille håndfuld af de mange, som stod på scenen og kunne kigge ud over den solbeskinnede plads med især mange unge glade mennesker, hvoraf mange først er født i samme årti som musikken er fra.

For begge årtier har noget, de andre ikke har, nemlig den, at musikken ikke blev defineret gennem genrer og aldersklasser.

Det mener Chief 1, frontfiguren i rapgruppen Rockers By Choice, som var med i slut-80'erne og frem til 1993, hvorefter han blev producer for kendte navne, som lørdag blandt andet var med til Vi Elsker 90'erne i Kongens Have i Odense.

Chief 1 from Rockers By Choice i en rolig stund backstage til Vi Elsker 90'erne sammen med sin kæreste Gitte Salling. Foto: Bjarke Vestesen

Lalleglad årti

Nogle vil måske mene, at 90'erne ikke er et årti, man musikalsk burde huske for ret meget, men det var publikum lørdag helt sikkert meget uenige i. Og det samme er Chief 1, for hvor 00'erne først er ved at blive defineret ligger det nogenlunde fast for 90'erne.

- Det har taget lang tid at få 90'erne defineret. Der går som regel et årti, før man finder ud af det, mener Chief 1.

Men det var også det årti, som slog bunden ud af musikbranchen, for umiddelbart derefter kom internet, mp3-filer, streaming, youtube og Spotify- og andre musikdelingstjenester.

- 00'erne er så småt ved at definere sig selv snart 10 år efter, og det var et årti, som gav os realityshows, X Factor, Idols, Nik & Jay, og hvor man også turde på godt og ondt, mener Rockers By Choice-frontfiguren.

Han og hans band var med i pionertiden med hiphop og rap i Danmark, og slog igennem i 1988 med nummeret "Engel". Nu slår Chief 1 sig løs på blandt andet musikfestivaller som Vi Elsker 90'erne.

- 90'erne var lidt et lalleglad årti, hvor der endnu ikke var gået musiksnobberi i den, og det var ligegyldigt, om musikken var politisk korrekt eller ej. Jeg ser det som et positivt årti med naivitet og glæde, siger Chief 1.

Vi Elsker 90'erne finder også sted næste weekend i Holstebro og Aalborg.