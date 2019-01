Mandag blev en 26-årig kvinde idømt fængsel for at have afgivet falske anklager om at være blevet voldtaget. Fyens Stiftstidende har spurgt chefanklager for Fyns Politi, Ulla Greibe, hvor ofte man oplever sager som denne.

Hvor ofte oplever i at føre sag mod personer for at have afgivet falske anklager om voldtægt?

- Det er meget sjældent og heldigvis for det. Jeg kan ikke mindes, at vi har kørt sager som denne (sag om falsk anklage om voldtægt, red.), selv om der givetvis har været nogle.

Hvorfor er de her falske anklager så alvorlige?

- Fordi man ved at lyve giver skylden til en person, som lander i hele møllen med at blive afhørt og sigtet. Og selv om en sigtelse er en retsgaranti, der beskytter den sigtede, fordi man får nogle rettigheder til ikke at udtale sig og til en forsvarer, opfattes den nok ikke sådan af almindelige mennesker. Hvis der så ovenikøbet bliver rejst tiltale, bliver det jo et betydeligt indgreb overfor den pågældende. Det er jo en ganske ubehagelig situation. Derfor er vi forpligtede til at rejse en straffesag, når vi oplever de situationer.

Kan falske anklager om voldtægt gøre det sværere at skelne mellem reelle voldtægter og de, der ikke er sket, og dermed gøre det sværere for ofre at få deres gerningsmænd dømt?

- Jeg fortstår godt, at man som udenforstående kan kæde de to ting sammen, men de har ikke noget med hinanden at gøre.

Kan frygten for at blive sigtet for falske anklager ikke skræmme reelle voldtægtsofre for at anmelde deres overgreb?

- Det håber jeg ikke. Jeg kan ikke sige, hvad folk gør sig af overvejelser, men jeg tror ikke, at det vil afholde et voldtægtsoffer fra at anmelde et overgreb. Jeg kan kun opfordre til, at man får det undersøgt, hvis man føler sig voldtaget. Der er ikke nogen skepsis hos politiet, hvis der kommer en anmeldelse om voldtægt.