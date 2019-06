Chef savner bedre koordinering i kampen mod bander: - Vi kommer til at arbejde for meget i vores egen butik

Det tidligere bandemedlem Rhassan Muhareb er blevet socialpædagog og arbejder nu i miljøet. I denne uge var han en af oplægsholderne til en temadag om det forebyggende arbejde i miljøet. : - De unge skal selv komme på banen, og så skal vi se på, hvordan vi kan hjælpe dem med at opnå de mål, de selv sætter op, sagde han blandt andet om arbejdet med at holde folk væk fra kriminalitet og bander. Foto: Kim Rune

Der er mange forskellige aktører, der arbejder med at forebygge bandekriminalitet, og alle har fokus på at være så dygtige som muligt. Men leder af Psykologteamet i Odense Kommune, Kim Juul Larsen, savner en bedre koordinering på tværs af de forskellige indsatser.

Der er ikke noget galt med de enkelte indsatser, der skal forebygge bandekriminalitet i Odense. Men man får ikke det fulde udbytte, fordi der mangler ressourcer til at koordinere indsatserne, udbrede kendskabet og lære af hinanden. Det var en af konklusionerne, da Psykologteamet i denne uge afholdt temadag om bandekriminalitet og forebyggelse for alle, der arbejder med personer, som er i berøring med bandemiljøet. Som leder af Psykologteamet i Odense Kommune, Kim Juul Larsen, sagde: - Når man har en stor forebyggelsesopgave, begynder man ofte at dele tingene op i mindre enheder, hvor vi specialiserer os og begynder at tænke i søjler. Vi danner vores egen logik i forhold til den opgave, vi skal løse. Men jeg synes, at det er en udfordring i forhold til strategien "Odense mod bander", at vi kommer til at arbejde lidt for meget i vores egen butik. Vi skal også have noget, der kan binde de forskellige søjler sammen. Men det arbejde er der ikke nogen, som har ansvaret for. - Vi er gode til at dygtiggøre os fagligt set. Men når det handler om at arbejde sammen, koordinere og få tingene til at hænge sammen på tværs, er der ingen steder at gå hen.

- Fagpersoner er langt hen ad vejen enige om, hvad der vigtigt, og hvad der skal gøres, men nogle gange har borgerne et andet synspunkt, og så skal man have de to ender til at mødes. Det er "besværligt" og ikke så effektivt, som hvis fagfolk bare selv bliver enige. Men til gengæld er der større sandsynlighed for et godt match. Kim Juul Larsen, leder af Psykologteamet

Den pointe var SSP-leder i Odense, Tommy Holst, enig i. For selv i SSP, som netop er et samarbejdsorgan mellem politi, sociale myndigheder og skolen, kniber det nogen gange med at have blik for andre, forklarede han og gav et konkret eksempel: - Vi sidder til et møde og taler om en gut, der er på vej ud ad et forkert spor. Skolen beskriver ham som forstyrrende, udadreagerende og problemskabende. Mens repræsentanten fra ungdomsskolen undrende spørger: "Er I sikre på, det er den samme dreng, vi taler om? Vi oplever ham som ressourcestærk, en god kammerat og velfungerende i fællesskabet." Den uenighed bliver tit til en diskussion om, hvem der har ret, i stedet for at vi bliver nysgerrige og måske kunne lære af hinandens tilgang, sagde Tommy Holst.

Hør borgerne tidligere Temadagen viste også, at borgerne typisk bliver inddraget for sent i de forebyggende tiltag. Som Tommy Holst bemærkede: - Vi er enormt dygtige til at opbygge strukturer og måder at diskutere problemer på, men i den tidlige fase inddrager vi ikke dem, det handler om. Og så forstår vi ikke, at de ikke køber vores idé, når vi præsenterer den for dem. Det kan godt være, at det vil forstyrre vores billede af, hvordan virkeligheden er, og hvad der er behov for, men det er først, når vi kommer derud i virkeligheden, at vi lykkes med at skabe noget, der har en chance for at virke. Og den pointe blev underbygget af en af temadagens oplægsholdere, det tidligere bandemedlem Rhassan Muhareb, som nu er blevet socialpædagog og arbejder i miljøet: - Vi får indflydelse ved at give folk medansvar, så de føler ejerskab. Det skal ikke være mig, der kommer med en løsning, jeg tænker er god. De skal selv komme på banen, og så skal vi se på, hvordan vi kan hjælpe dem med at opnå de mål, de selv sætter op.

Ikke så enkelt Og den del genkender Kim Juul Larsen også: - Vi er gode til at møde klienterne i det pædagogiske eller terapeutiske møde og spørge: Hvad synes du? Hvad synes familien er vigtig? Men vi har dem ikke med, når vi tegner de store streger - ikke nok i hvert fald. - Fagpersoner er langt hen ad vejen enige om, hvad der vigtigt, og hvad der skal gøres, men nogle gange har borgerne et andet synspunkt, og så skal man have de to ender til at mødes. Det er "besværligt" og ikke så effektivt, som hvis fagfolk bare selv bliver enige. Men til gengæld er der større sandsynlighed for et godt match mellem det endelig tilbud og brugerne, siger Kim Juul Larsen. - Det handler ikke bare om at have en ris eller ros-brevkasse, men om at tænke lidt anderledes organisatorisk. Det er desværre ikke så enkelt som det lyder.