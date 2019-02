Chef for tilsyn efter ny afsløring: - Det svarer ikke til det, jeg har fået at vide

- Det, jeg kan se på de fotos, svarer ikke til det, jeg har fået at vide.

Sådan lyder reaktionen fra Boie Skov Frederiksen, Odense Kommune afdelingschef, der tirsdag stod i spidsen for det tilsyn, der blev udført på adressen Nordbirkvej 4 i Seden efter den seneste tids afsløringer i Fyens Stiftstidende af de tilsyneladende ulovlige aktiviteter, der foregår på stedet.

Under tilsynet tirsdag fik Boie Skov Frederiksen af Aarslev Entreprenørforretning oplyst, at bygningerne ikke er blevet brugt til at indkvartere polske arbejdere - tæt op ad det lager med farlige kemikalier, der findes på stedet. Men den dokumentation, avisen nu kan fremlægge, tegner et helt andet billede, lyder det fra Boie Skov Frederiksen.

- Når man har sådan en dokumentation, vil det typisk føre til en politianmeldelse. Det er det, vi sidder og overvejer lige nu, siger han.

Boie Skov Frederiksen genkender på avisens billeder nogle af de samme lokaler, som stod helt tomme under tirsdagens tilsyn.

- Jeg hæfter mig særligt ved, at jeg ser nogle lokaler, som stod tomme, da jeg selv var derude. Jeg fik oplyst, der ikke var foregået overnatning, og så ser jeg på de billeder, I nu bringer, at der har stået senge, og der er sengetøj i. Det ser kraftigt ud til, at nogen har overnattet der. Det må jeg konkludere ud fra de billeder, siger han.

Odense Kommune forventer senest i starten af næste uge at træffe en endelig beslutning om, hvorvidt sagen skal politianmeldes.