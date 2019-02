Rosengårdcentrets chef, Casper Bach Andersen, ærgrer sig over at skulle undvære månedsvis af potentielle kunder, som en letbaneforbindelse ville have bragt ud til storcentret Odense SØ.

Med udsigt til dagligt at have mulighed for at få del i nogle af de 34.000 passagerer, der anslås at ville bruge letbanen ud mod Rosengårdcentret, har centerchef Casper Bach Andersen for længst sat et kryds i kalenderen i december 2020.

Derfor ærgrer han sig også over at erfare, at det potentielle voksende kundeunderlag først kommer senere, som følge af at Odenses letbane bliver forsinket i op mod otte måneder.

- Det vil sige, at letbanen risikerer først at fungere sommeren 2021? Det er godt nok ærgerligt. Både for vores kunder og for vores lejere. Vi går jo glip af mange potentielle kunder. Lad os håbe, at forsinkelsen er en måned og ikke otte, men vi ved det jo ikke, siger direktøren, der har stået i spidsen for det knapt 50-årige center i SØ siden sidste sommer.

At der var risiko for at løbe ind i forsinkelser med letbanen kommer ikke bag på Casper Bach Andersen, fordi byggeriet omkring den også er komplekst. Og han genkalder sig situationen fra Aarhus Letbane, der netop var ramt af forsinkelse, inden sin jomfrurejse i december 2017.