Chef for Odense Symfoniorkester frygter, at besparelser får kunderne til at flygte til København

Gennem et år har musikchef Finn Schumacker undersøgt fordele og ulemper ved at være en selvejende institution. Foreløbigt har orkestret som en af få kulturaktører i byen ingen erhvervs- eller sponsorklub.

At lægge ekstra udgifter på entréindtægten er en model, orkestret kender. En del af afbetalingsaftalen med Odense Kommune betyder, at det i år ikke er gratis at komme til Opera på Engen .

- Men besparelser er ikke vejen frem for en by, der vil være storby. Desuden kan en af konsekvenserne være, at vi dropper de gratis arrangementer og sætter prisen op på dem, der allerede koster noget, siger han.

Siden Odense Symfoniorkester tidligere på året lavede en afdragsordning med kommunen for at betale sit 7,5 millioner kroner store underskud for Wagner-satsningen tilbage, har der vel været skruet ned forventningsniveauet til innovationen i de kommende år?

Ingen mavefornemmelse

At der er politiske tanker om at gøre orkestret selvejende, kommer ikke som en overraskelse for Finn Schumacker. Allerede for et år siden fik musikchefen udstukket en opgave fra By- og Kulturudvalget om at undersøge fordele og ulemper ved sådan en konstruktion. Men endnu er det ikke muligt for ham at fortælle, hvad udfaldet af undersøgelsen bliver.

- Først på den anden side af sommerferien er vi klar med et bud på det. Hvad jeg selv mener om det, ved jeg ikke. Jeg har ingen mavefornemmelse, siger Finn Schumacker.

Han har talt med kolleger, der sidder i selvejende bestyrelser, hvilket blandt andet er aktuelt i tre ud af fem landsdelsorkestre og i Odenses to museer. Og han kan også se en idé i at omgive sig med en bestyrelse, der kan komme med input på punkter, hvor hans musikalske baggrund ikke rækker - på markedsføring for eksempel.

- Men sådan er det også allerede; ingen er perfekte, og jeg rådfører mig jo også med mennesker omkring mig i alle mulige sammenhænge, siger han.

Mens Odense Symfoniorkester er lykkes med at få fire millioner kroner fra fonde i 2018, er indtægten for sponsorer et rundt nul.

- Om vi kan hente de tre millioner kroner ind på andre måder, er det for tidligt at sige. Men jeg mener, vi har et tæt samarbejde med erhvervslivet, selv om vi ikke - som Sønderjyllands Symfoniorkester - har en stor lokal mæcen (Danfoss, red.), der støtter orkestret. Det er måske dét, vi skal lede efter, siger Finn Schumacker.

Både Odense Bys Museer, Brandts og Posten - der alle er selvejende - har store erhvervs- og sponsorklubber, men hvad med jer?

- Vi har ingen erhvervsklub, og jeg mener ikke, at de to ting behøver at hænge sammen. Vi kan godt få en erhvervsklub uden at blive selvejende, siger Finn Schumacker.