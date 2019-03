Chauffør afventer afgørelse efter svingende lastbil dræbte 75-årig

Fyns Politi er nu næsten sikre på at have identificeret den kvindelige cyklist, der omkom torsdag middag tæt ved Odense Havn efter at være ramt af en svingende lastbil. Fredag tages der stilling til, hvordan kvinden endelig skal identificeres. Chauffør afventer, om han skal fremstilles i grundlovsforhør.

Fyns Politi føler sig rimeligt sikre på at have fundet frem til identiteten på den kvinde, der torsdag klokken 12.17 blev påkørt af en lastbil og efterfølgende døde af sine kvæstelser. Formodentlig er der tale om en 75-årig kvinde, som er blevet identificeret via den dato - 18.07.64 - som var indgraveret i hendes vielsesring, og "godt gammeldags og vedholdende politiarbejde i Folkeregisteret", som Fyns Politi skrev i et tweet sent torsdag aften. De formodede pårørende er også blevet underrettet af politiet. Som det ser ud nu bliver der sandsynligvis afholdt et ligsyn fredag, og til den tid vil der blive taget stilling til, om kvinden skal obduceres, om man skal at indhente dna eller prøve at identificere kvinden via hendes tandsæt og den relevante tandlæge.

Chauffør tilbageholdt Chaufføren af den lastbil, der var skyld i ulykken, er foreløbig sigtet for overtrædelse af færdselsloven og for overtrædelse af straffeloven i forhold til at have begået uagtsomt manddrab. Han er tilbageholdt indtil den endelige juridisk vurdering foreligger fredag. Her tager man stillingen til, om sagen skal afgøres med det samme, eller om chaufføren skal fremstilles i grundlovsforhør. Det afgøres blandt andet af en vurdering af, hvorvidt bilens sikkerhed er i orden eller ej. Chaufføren var ikke spirituspåvirket.

Højresvingsulykke Kvinden kom cyklende i krydset ved Thomas B. Thriges Gade og Toldbodgade, da ulykken skete. Lastbilen kom kørende ad Havnegade op til krydset, hvor den forsøgte at dreje til højre ad Toldbodgade. Her ramte den imidlertid den 75-årige kvinde, som blev klemt under lastbilen og var så medtaget, at hendes liv ikke stod til at redde. Både politi og redningsmandskab arbejdede efterfølgende på stedet, hvor der var spærret for trafik. En bilinspektør skal nu give sin vurdering af, hvad der er sket.