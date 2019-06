Caféborde skubbes tilbage: Odense går i kamp mod klemte gader

De nuværende vilkår, der skal overholdes for at få en tilladelse, stammer fra 1997. Her står blot, at udeservering skal foregå uden at genere forbipasserende. I de nye vilkår står der præcis, hvor meget plads der skal være. For eksempel skal der være 4 meters ledig plads i gågaden.

- Der bliver lavet retningslinjer for, hvor langt ud man må bevæge sig i bybilledet. Nogle steder har vi udfordringer, når to steder, der ligger overfor hinanden, bevæger sig ud over, hvad de må. Så bliver der enormt trængt for dem, det handler om: borgerne, der besøger gågaden, og som gerne skulle have en god oplevelse.

- Helt overordnet bliver der mere ordnede forhold i hele gågadenettet, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind (V).

Det er populært at sidde udenfor, når vejret er til det. Derfor kan man godt forstå, at restauranter, caféer og beværtninger i Odense sætter borde og stole op udenfor, så de kan tiltrække solglade kunder. Det har dog taget overhånd, og et enigt byråd har besluttet at komme trængte forhold til livs gennem nye vilkår for udeservering.

I de gamle standardvilkår fra 1997 var der ikke nævnt specifikke længdemål ift., hvor meget plads der skulle være på gaderne. Det er der i de nye vilkår, som man kan se i nedenstående uddrag.I gågader inklusiv torve og pladser skal et areal i mindst 4 meters bredde friholdes til fodgængere og nødvendig kørsel, herunder med udrykningskøretøjer. Alle andre steder, hvor udrykningskøretøjer har behov for at køre, friholdes et areal i mindst 3,4 meters bredde. Hvor udrykningskøretøjer har behov for at dreje, skal der være en ydre drejeradius på mindst 12 meter. Kommunen kan efter et konkret skøn kræve yderligere areal friholdt, så der eksempelvis er lommer til vareaflæsning, brandredning, fremtidig udeservering, vareudstillinger, stadepladser, ophold, aktiviteter og arrangementer m.v. På fortove skal et areal i mindst 1,5 meters bredde friholdes til fodgængere. På strækninger mellem letbanestationer og gågader kan kommunen kræve et areal på mindst 2,0 meters bredde friholdt. På fortove og i gågader skal der holdes 75 centimeter afstand til ledelinjer, 120 centimeter afstand til byudstyr, beplantning og øvrige faste genstande samt 40 centimeter afstand til døre og porte, der benyttes af andre end restauratørens gæster.

Ude fra ligner det, at fortovet er en del af Froggy's Café. Men selvom man må smyge sig langs caféens gæster for at komme igennem, har man altså ret til at går der. Foto: Mathias Banke

De mange spisesteder i Odense skyldes til dels et stigende befolkningstal, der giver gode vilkår for det kommercielle byliv. Jane Jegind påpeger da også, at problemets årsag er positivt, fordi det er et udtryk for, at Odense trives.

Til dels på baggrund af den rapport fulgte Odense Kommune op med en spørgeundersøgelse til erhverv og beboere. Heri svarede cirka fire ud af ti erhverv, at det nogle steder er svært at komme frem. Cirka seks ud af ti beboere havde samme holdning.

I Gehl Architechts' rapport slår de fast, at det øgede antal caféer og restauranter, der er åbnet i Odense de seneste år, har ført negative konsekvenser med sig - blandt andet, at det flere steder er blevet svært for fodgængere at komme frem.

Behovet for at opdatere vilkårene for udeservering beror i høj grad på undersøgelser af foretaget af Gehl Architechts og Odense Kommune.

Farvel til den gamle ordning

De nye standardvilkår vil selvfølgelig få betydning for de forretninger, der ender med at skulle begrænse deres udeserveringsområder. Den problematik har man dog prøvet at undgå ved at koordinere med dem, der bliver berørt af ændringerne.

- Vi har netop haft en længere proces, hvor vi har involveret City Foreningen og de erhvervsdrivende for at finde en overgangsordning, der gør, at de nye vilkår ikke kommer som en tyv om natten. For det er vigtigt, at de ved, hvad de ser ind i, forklarer Jane Jegind.

Som hovedregel vil de berørte virksomheder have 12 måneder til at indrette sig efter de nye vilkår. Hvis vilkårene får stor betydning for virksomhedens økonomi, kan tidsrammen udvides til 24 måneder.

To områder bliver fremhævet som steder, hvor byrummet især er blevet klaustrofobisk: Ove Sprogøes Plads og Vestergade Vest/Mageløs. Her har restauranter bevæget sig så langt ud på gaderne, at det er blevet et reelt problem for fodgængere og beredskab at komme frem i gaderne. Der og andre steder, hvor det er tilfældet, er der mulighed for at lade de nye pladsbestemmelser træde i kraft med det samme.

Nu foreligger der et arbejde for By- og Kulturforvaltningen med at kortlægge præcist, hvor problemerne er, samt at informere de virksomheder, der kan blive berørt af de nye vilkår. Derudover skal forvaltningen have en dialog med de virksomheder, der laver udeservering uden gyldig tilladelse.

Alt i alt forventes implementeringen af de nye vilkår at tage omkring tre år.