Café Stiften-gæster tog forskud på filmfestival

Snart er det tid for Odense International Film Festival, og omkring 60 Café Stiften-gæster fik en lille forsmag på kortfilmenes lyksaligheder.

Nedtællingen er i gang. 10 dage igen. Og så er det tid til Odense International Film Festival. 121 kortfilm fra det meste af verden er sluppet gennem et minimalt nåleøje, og er klar til at blive vist på festivalen. Godt halvt så mange mennesker benyttede tidligt torsdag aften lejligheden til at blive klogere på, hvad den der festival egentlig er for en fætter. Café Stiften havde hos navnebroren Café Biografen sat festivalleder Birgitte Weinberger stævne. Der blev både vist konkurrencefilm og stillet gode spørgsmål om festivalen. Noget af det, Birgitte Weinberger benyttede lejligheden til, var at ramme en pæl gennem fordomme om, at OFF, som filmfestivalen kaldes i den korte, mundrette version, er en elitær og lukket branchefest. - Festivalen har udviklet sig til en byfest, og man behøver ikke at have gået på universitetet for at se filmene, fortalte Birgitte Weinberger og pegede på, at sidste år havde festivalen 30.000 gæster hen over den uge, den varer. Og her 10 dage før take-OFF er der allerede bestilt 12.000 biografbilletter til årets festivalfilm-visninger. Hun opfordrede Café Stiften-gæsterne, hvoraf nogle ved håndsoprækning havde markeret, at de aldrig havde været på festival, til at tage chancen og kaste sig ud i en tilfældig visning i det righoldige program. - Og fik jeg sagt, at alt er gratis, lød det lokkende fra Weinberger.

OFF19



Festival er støttet af både kommune og region samt af diverse fonde og sponsorer, og det er gratis for alle at se konkurrence-filmene.



Der bliver vist film i pakker hver dag fra mandag d. 26. august til lørdag d. 31. Søndag d. 1. september kan man se vinderfilmene i de forskellige kategorier.



Der bliver vist film i blandt andet Café Biografen, Magasinet, Teater Momentum, Teater 95b og Rosenbækhuset.



Festivalfilm er til både latter og forundring. Foto: Frederik Nordhagen

Underlige drømme 121 kortfilm på en uge lyder af meget. Men faktisk har der været 3264 film tilmeldt festivalen. Første grovsortering står en såkaldt præjury for, og den bringer antallet ned på 5-600. Så sætter blandt andet festivallederen sammen med en udvalgt flok sig ind i biografen fra morgen til aften i nogle dage for at skære yderligere ned til de i år 121 film. - I den periode har man nogle meget underlige drømme om natten, lød det fra Birgitte Weinberger. Ud over det rent praktiske, at en kortfilm ikke må vare mere end 30 minutter, er der ingen firkantede kriterier. Selvfølgelig, fortalte Birgitte Weinberger, skal det filmtekniske og skuespilmæssige være i orden, men for hende handler det meget om, at hun bliver rørt, bevæget. At hun kan mærke filmen. - Kortfilm er lavet på lille budget, og det betyder stor risikovillighed, fordi der ikke er kommercielle hensyn, lød det fra Weinberger, som oplever at kortfilm både er et medie for de nye og ukendte talenter, men også et medie, som de etablerede navne vender tilbage til. Ligesom man i de danske kortfilm ofte ser skuespillere fra øverste hylde optræde sådan nærmest con amore.

Filmene på OFF 19 er kolossalt forskellige. De har det til fælles, at de er korte. Og at de gerne skulle kunne mærkes indeni. Foto: Frederik Nordhagen

Passer godt i tiden Man kan undre sig over, hvilken rolle kortfilmen spiller i et stadig mere flimrende mediebillede, men ifølge Weinberger passer mediet godt til en ung generation, der kan have svært ved at fastholde opmærksomheden i længere tid. Desuden gør kortfilm sig også godt på streaming-tjenester. Til gengæld kan Birgitte Weinberger godt skule misundeligt mod Tyskland, hvor man både har programmer på de landsdækkende tv-kanaler, der viser kortfilm, samt en tradition for at vise dem som forfilm i biograferne. Men uanset medieflimmer er verden stadig fyldt med de unge håbefulde og de mere etablerede, som vil øse af deres fortælleglæde, og det er, som Birgitte Weinberger altså fik sagt, ganske gratis at se festivalfilm. Man kan risikere at gå hovedrystende bort, men man kan også risikere at blive afhængig.

Birgitte Weiberger i Café Stiften, som i festival-anledning var flyttet til Café Biografen. Foto: Frederik Nordhagen