- Vi er nok den madfestival, der har den mest lokale profil. Hvis vi kan finde en fynsk aktør, så vælger vi det. Vi har den fynske fortælling ret stærkt på vores festival, blandt andet har vi kåringen af Danmarks bedste brunsviger inden for amatørbageri. Så har vi også rygeostensdag om fredagen, hvor man kan komme og ryge sin egen ost og så har vi Schiøtzprisen, hvor kokke skal konkurrere med 100 procent fynske råvare. Selvom vi har mange råvarer på Fyn, så er det alligevel et lidt udfordrende benspænd, siger Tine Gudrun Petersen.

Det var et madinteresseret publikum som mandag aften fik mulighed for at smage på eksklusive små anretninger fra Restaurant Fynboen og specialøl fra Anarkist, Beer and Food Lab i rammerne ved Albani bryggeriet.

Spis! Odense Food Festival finder sted mandag d. 9. september til og med søndag d. 16. september.Årets program byder på gentagelser, men også helt nye ting. Der vil blandt andet være et stort madmarked Rådhuspladsen, som kommer til at handler om vilde råvare, jagt og fiskeri. Man kan se et ugleshow, man kan skyde med lerduer, og man kan fiske i åen og tilberede fangsten i Eventyrhaven. Det og mange andre ting finder sted fredag og lørdag. "Spis! Ude" finder sted alle dagene. Sammen med udvalgte odenseanske kvalitetsrestauranter får man mulighed for at komme ud at spise eksklusiv gourmetmad til en særlig fordelagtig pris. Om lørdagen skal Danmarks bedste brunsviger kåres med et særligt fynsk dommerpanel bestående af Eddie Månsson, der står bag bageriet Pistoria, forsvarsminister Trine Bramsen, samt kokken Stefano Foschi.

Grønnere profil

Men udover det lokale islæt, så vil der ifølge Tine Gudrun Petersen også være fokus på bæredygtighed fra festivalens side fremover.

- Da vi startede for fem år siden var det helt nyt. Der var det kun os, der lavede madaktiviteter i Odense. Nu har andre kultur-events også ofte mad på programmet. Blomsterfestivalen havde noget med mad, HCA Festivals havde også noget med mad, og musikfestivalerne går også op i det. Så vi skal holde næsen i sporet og være skarpe, hvis vi skal blive ved med at have et eksistensgrundlag, siger hun.

Eksistensgrundlaget er der dog stadig, mener hun, men der er nogle ting, som godt må blive endnu skarper.

- Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver mere skarpere til at have en holdning. Der er supermarkeder, der har en hodlning til deres emballageforbrug og de producenter, de arbejder med og deres madspil. Jeg kunne godt tænke mig, vi bliver bedre til at vise naturens råvarer, og at vi bliver bedre til at have en skarpere grønnere profil, fordi det skal alle virksomheder.