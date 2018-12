Forfatter Jens Andersen har skrevet Kim Larsen-biografien "Mine unge år", som formodentlig kommer til at ligge under de fleste danske juletræer. Mandag eftermiddag fortalte han til Café Stiften om samarbejdet om bogen, mens Kim Larsens impresario og ven Jørn Jeppesen supplerede med tre sange og et væld af morsomme anekdoter.