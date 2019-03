CFU arbejder med multiproblemfamilier: Sådan blev mor fra kriminel familie hjulpet til at være en god mor

Hun kommer fra en familie med flere aktive kriminelle, men har kæmpet sin egen kamp: At være en god mor for sine børn, så de kan vokse op i en anden virkelighed. Medarbejderne i CFU har været med til at rede trådene ud i det, der ellers lignede en hårdknude af uløselige problemer, så Laila har fået overskud til ændre sit liv.

Men der er stadig noget at holde øje med. For hvordan sikrer Laila sig, at børnene ikke kommer til at hænge ud med de forkerte - de kriminelle, som der også er i hendes familie?

- Det er Charlottes skyld, at jeg er der, hvor jeg er i dag. Hun har været ærlig hele tiden, og hun kan også være hård - men det er på den rigtige måde. Som da hun sagde: "Vi har ikke planer om at fjerne dine børn i øjeblikket. Men hvis tingene ikke ændrer sig, kommer der til at ske noget." Det tog jeg til mig, og jeg er virkelig stolt over de fremskridt, der er sket, siger Laila.

Laila kalder vi hende her, for hun ønsker ikke at blive genkendt. Hun lægger ikke skjul på, at hun tidligere har "hadet kommunen", men alligevel sidder hun nu sammen med en kommunal medarbejder, Charlotte Petersen fra CFU, som hun roser i høje toner.

Det levende bevis sidder lige over for mig i sin stue i en forstad til Odense.

- Et af mine børn er meget uroligt. Han har været meget hjemme, hvor han løb rundt og rundt uafbrudt og hele tiden krævede min opmærksomhed ved at sige mor, mor, mor . Nogle dage var jeg så desperat, at jeg måtte låse mig inde på soveværelset for lige at få et par minutters ro. Andre gange havde jeg lyst til at springe ud fra altanen. Jeg havde brug for hjælp, både til mig selv og til børnene.

- Jeg forstod problemet i begyndelsen, men da det gik op for mig, at Laila var traumatiseret efter blandt andet at have levet i et arrangeret ægteskab i nogle år, ændrede vi vores tilgang. Så begyndt vi at indkalde mor og far hver for sig, når vi holdt møder på CFU om, hvordan det gik med børnene, og hvad der skulle ske. Og at de to ikke skulle være i samme rum, gjorde en stor forskel, fortæller Charlotte Petersen.

På samme måde gik der også noget tid, før Charlotte Petersen lærte Laila at kende og forstå hendes problemer. Forståelsen begyndte med en undren over Lailas voldsomme fysiske ubehag og angst, når hun havde haft kontakt med sin eksmand. Nogle gange skadede hun også sig selv.

- Som du kan høre, taler jeg fint dansk, men nogle gange kan jeg alligevel godt misforstå den, jeg snakker med, hvis tingene bliver for abstrakte. Og hvis jeg ikke finder ud af, at det var en misforståelse, mister jeg nemt tilliden. Og det skete en del gange for mig før. Jeg følte ikke, at kommunen lyttede til mig, siger Laila.

Det gik dog ikke overfor "kommunen". Så når de syv forskellige kommunale behandlere, konsulenter og kontaktpersoner prøvede at blande sig i hendes liv, meldte hun i stedet afbud. For hvorfor skulle de blande sig?

De verbale tilsvininger lærte hende dog en ting - selv at være ubehagelig som et forsvar, hvis hun følte sig angrebet. Og den teknik har hun brugt en del.

Men det viste sig, at oplevelserne med eksmanden ikke var den eneste tunge sten i hendes rygsæk. Hun voksede op i et meget mandsdomineret miljø og måtte i flere år leve med psykisk terror fra et nært familiemedlem. Eller som hun selv formulerer det: - Jeg blev slået med ord.

Laila havde ikke selv forbundet de to ting - at hendes fysiske ubehag og stress hang sammen med ubehagelige oplevelser i fortiden.

Hjælp til børnene

Laila prøvede i stedet at overleve ved bare at klø på. Det gik godt, indtil hun brød sammen. Så begyndte hun forfra, indtil det gik galt igen. Og til sidst var hendes problemer så store, at hun ikke selv kunne se en vej ud:

Charlotte Petersens ændrede måde at tackle Laila på, fik Laila til at åbne sig. For hun var også bange for, at børnene skulle blive fjernet.

- Derfor har jeg samarbejdet så meget som muligt med Charlotte, også selv om det har været svært, siger Laila.