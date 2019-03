ODENSE: Kom med dine overskudsfrø i en pose, hæng den op til glæde for andre og tag en pose med hjem, som andre har hængt. Hele ugen er frøbytteuge på Hovedbiblioteket på Østre Stationsvej. Lørdag vil der være et lille værksted, hvor du kan lave dine egne spirepotter til at så frø i og dele erfaringer med andre. Benny, der kan mere end de fleste på dette område, giver gode råd om fra frø til produkt. /RAS