Byrådspartier om det stigende antal børn og ældre: Det er en sag for Christiansborg

Brian Dybro, SF

- Det er rigtigt, at når vi har snakket demografiudfordringer, så har det særligt været de ældre, der har været i fokus og har fyldt. Men jeg er godt klar over, at det også gælder på børneområdet.

- For at skære ind til benet, så mangler vi i alt 500 millioner kroner over de næste 10 år, og det er et kæmpe beløb. Men det er ikke kun et Odense-problem. Det er i hele landet, der er en kæmpe demografiudfordring, og derfor er det også noget, Christiansborg-politikerne skal være med til at løse. Vi kan ikke bare gå tilbage til den gamle demografimodel, for vi har jo ikke pengene.

- Den mulighed, vi har i Odense, er hvert år at lægge et budget, der prioriterer børnene og de ældre. Og så fortsætte med at få flere i job og uddannelse, så ledighedstallene bliver ved med at falde, og skatteindtægterne stiger.