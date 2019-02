Byrådet synger - og freden er genoprettet

I Danmark er jeg født, sang de 29 medlemmer af Odense Byråd onsdag aften, inden de vedtog et nyt kodeks for "god ro og orden". Og freden holder indtil videre.

- Jeg kan ikke erindre, at der har været nogen speciel koldkrigsstemning i byrådet (en udtalelse som oprindelig blev fremsat af Enhedslistens Brian Skov Nielsen, red .) - det, synes jeg, er ganske overdrevet. Men selvfølgelig går bølgerne nogle gange højt, og måske også lidt for højt nogle ganske få gange, sagde han.

Socialdemokratiets Anders W. Berthelsen mente dog, at beskrivelsen af uenigheden var blevet dramatiseret i for høj grad af pressen:

For en sikkerheds skyld vedtog politikerne også en procedure for, hvordan byrådet fremover skal behandle de såkaldte initiativret-sager - altså sager, som kan rejses af ethvert byrådsmedlem, så længe de handler om kommunens anliggender. Og det var netop initiativret-sager, der fik det sidste byrådsmøde til at køre af sporet med voldsomme diskussioner om, hvad der var den rigtige fremgangsmåde.

Så meget var de 29 fremmødte politikere enige om på onsdagens byrådsmøde, og det markerede de ved først at synge "I Danmark er jeg født", og dernæst ved at vedtage et udvidet kodeks for god ro og orden.

Slut med fem en halv timer lange byrådsmøder, hvor medlemmerne skændes om procedure og jura. Slut med unødvendige benspænd for det essentielle, nemlig at diskutere politik .

Takkede for input

Den nye enighed blev med det samme tryktestet af en sådan initiativret-sag.

Den var stillet af Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative og handlede om at styrke TUBA, en frivillig privat organisation, der tilbyder hjælp til børn og unge fra familier, hvor den ene eller begge forældre har haft et misbrug. TUBA oplever nemlig stigende ventelister blandt unge for at komme til.

Efter en runde i salen, hvor de tre partier fik lov til at uddybe deres forslag, og flere andre bød ind med andre nuancer i problemstillingen, stemte alle for det resolutionsforslag, som parterne var blevet enige om forinden - helt efter de nye procedurer - nemlig at sende sagen videre til behandling i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Pernille Bendixen benyttede tilmed lejligheden til at takke alle, der havde ytret sig, for at komme med værdifulde indspark.

Resten af byrådsmødet forløb omtrent lige så fredeligt. Om parterne så lever lykkeligt sammen indtil næste valg, må de kommende byrådsmøder vise.