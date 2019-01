Byplan-chef efter kritik af usikre tal: Opmærksomhed på kildekritik er øget

Jeanette W. Olsen, kontorchef for Byplan, forklarer, at kritiseret bylivsundersøgelse er lavet på samme måde som i 2008, 1998 og 1988. I fremtiden skal moderne teknologi bidrage til et give et sikrere datagrundlag, siger hun.

Undersøgelsen af bylivet i Odense, Odense i forandring, hvis talgrundlag kritiseres af flere politikere, blev lavet på samme måde i 1988, 1998 og i 2008. Det forklarer kontorchef i Byplan hos Odense Kommune, Jeanette W. Olsen.

- Idéen har været at ved at gøre det på samme måde hver 10. år, så får man en unikt sammenligningsgrundlag, som giver mulighed for at se udviklingen over tid, siger hun.

Jeanette W. Olsen erkender, at datagrundlaget for fodgængertal og opholdsregistreringer ikke er skudsikkert. Det er derfor, forvaltningen i oplægget til politikerne skriver, at undersøgelsen er "behæftet med en stor usikkerhed". Alligevel mener hun ikke, at undersøgelsen er ubrugelig.

- Den tegner det store billede, som er, at der er færre mennesker i midtbyen i dagtimerne til hverdag og til gengæld flere om aftenen og om lørdagen - især lørdag aften. Det svarer til det billede, vi har. Og det passer med den udvikling, vi har set i bymidten med færre detailhandelsbutikker, men flere restauranter og caféer. Det er det, vi kan bruge undersøgelsen til at få bekræftet. Og desuden kan vi bruge de anbefalinger om konkrete indsatser til at styrke bylivet, der indgår i undersøgelsen, siger hun.