Byhistorie i det fri: Vikingeborgen på Nonnebakken får informationsskilte

Gravearbejde har været en fast del af Odense de sidste mange år. Mens arbejdet med letbanen har ledt til meget harme, så har visse udgravninger båret mere glæde med sig.

Arkæologarbejdet med vikingeborgen ved Nonnebakken har udgravet en masse ny viden om Odenses byhistorie. Borgen er fortsat godt bevaret på trods af, at den stadig ligger under den moderne belægning.

Den nye viden, som udgravningerne har åbenbaret, ønsker Odense Bys Museer at formidle videre til byens borgere. Det kommer til at ske gennem tre informationstavler, der vil blive placeret på hjørnet af Hunderupvej og Nonnebakken. Her vil man kunne opleve den nyfundne viden, hvor vikingeborgen har ligget. Tavlerne vil byde på tekst, billeder og QR-koder til filmklip om borgen.

Tanken bag de oplysende skilte er at give Odenses borgere såvel som turister et indblik i byens fortid, med byhistorien som aktiv del af bybilledet.

Når informationsskiltene sættes op den 19. februar, vil forskningscenterleder Mads Runge, Odense Bys Museer, være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål.

Han vil desuden fortælle om den nuværende status på ansøgningen om at gøre denne og Danmarks andre vikinge-ringborge til UNESCO-verdensarv.